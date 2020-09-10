Global Ports Holding, Sektöründe Turquality’e Kabul Edilen İlk Şirket Oldu

Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi ve Global Yatırım Holding iştiraki Global Ports Holding, Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, Türk malı imajının yerleştirilmesi ve Turquality’nin desteklenmesi amacıyla oluşturulan 'Turquality Marka Destek Programı'na kabul edildi. Global Ports Holding kendi alanında programa kabul edilen ilk şirket oldu. Portföyünde 13 ülkede 21 liman bulunan Global Ports Holding, program ile birlikte yeni projelere odaklanacak.

Yolcu deneyimini anlamak için bugüne kadar birçok çalışma yapan Global Ports Holding, destek programı kapsamında müşteri deneyimini geliştirecek dijital bir proje yürütecek. Müşteri yönetimi konusunda Salesforce ile “bütünsel ilişki yönetimi” sistemine geçiş yapmaya karar veren Global Ports Holding, finans ve operasyonun entegre edildiği bir platform üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

‘TURQUALİTY PROGRAMI BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRECEK’

Turquality Marka Destek Programı’nın, şirketin dünya liderliğini daha da pekiştireceğini vurgulayan Global Ports Holding CEO’su Emre Sayın, programa kabul edilmekten büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Program kapsamında yürütecekleri projelerin, uluslararası arenada kendilerini daha da güçlendireceğini kaydeden Sayın, “13 ülkede 19’u kruvaziyer 2’si ticari olmak üzere 21 limanımız ile Karayipler’den Singapur’a kadar uzanan bir ağa sahibiz. Dünyada sektörünün lideri olan tek Türk şirketi olarak bunu devam ettirmenin bu noktaya gelmekten daha zor olduğunun farkındayız ve kendimizi sürekli yeniliyoruz. Türkiye’ye döviz girdisi sağlamanın yanında bir sektörün standartlarını belirliyor ve bunu yaparken Türk firmalardan destek alıyoruz. Devletimizin tam da bu amaçla kurduğu Turquality programından alacağımız güç ile yürüttüğümüz projeler bizi daha da güçlendirecek” dedi.

Vira Haber