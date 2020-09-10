Baltık Denizi'nde Önemli Batık Gemi Keşfi

17. yüzyılda dönemin Hollanda İmparatorluğu tarafından kullanıldığı tahmin edilen bir batık gemi, Baltık Denizi derinliklerinde görüntülendi.

Dalgıç ekibi, geçen yüzyıllara rağmen geminin durumunun iyi olduğunu belirtirken, denizin tuzluluk oranının düşük olması ve güneş ışınlarına maruz kalmamasının etkili olabileceğini de ifade etti. Dalış ekibinden gemiyi bulan Jouni Polkko, henüz geminin neden battığına dair bir bilgilerinin olmadığını söyledi.

Geminin durumunun geçen süreye rağmen iyi olduğunu belirten dalgıç ekibi, bu durumun nedeni olarak geminin Güneş ışıklarına maruz kalmaması ve denizdeki düşük tuzluluk oranını gösterdi.

Geminin neden battığı ise henüz tespit edilemedi.

Vira Haber