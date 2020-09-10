Marmara'daki Doğal Gaz Boru Hatları İçin Güvenlik Çemberi Oluşturuluyor

Marmara'daki doğal gaz boru hatlarına 500 metre mesafedeki gemilerin demirlemesine izin verilmeyecek.

500 METRE MESAFEDEKİ GEMİLER DEMİRLEYEMEYECEK

Doğal gaz boru hatları için güvenlik önlemlerinin artırılmasıyla birlikte bir dizi yeni karar alındı. 500 metre mesafedeki gemilerin demirlemesine izin verilmesinin yanı sıra gemilerin bu bölgede yük boşaltmasına da izin verilmeyecek. Öte yandan bölgede herhangi bir şekilde iskele ve tesis yapılmasına da müsade edilmeyecek.

BOTAŞ tarafından işletilen Marmara Denizi Boru Hattı Sistemi olarak da bilinen 30 inç (76,2 cm) çapındaki Ambarlı-Pendik, 24 inç (60,96 cm) çapındaki Muallim-Hersek ve 36 inç (91,44 cm) çapındaki Türkiye-Yunanistan Doğalgaz İletim Boru Hatlarına zarar verilmemesi için tersaneler ve balıkçılar dahil bütün gemiciler uyarıldı. Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınması izin verilmeyecek.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI'NDAN UYARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı uyarılarda birçok önemli noktaya değindi. Buna göre, mevcut ve yeni yapılabilecek boru hatlarının 500 metre sağına ve soluna gemilerin demirlemesine izin verilmeyecek. Gemi trafiğine açık her türlü iskele ve tesis yapılmasına müsaade edilmeyecek. Gemiler bu bölgelerde yük boşaltamayacak. Boru hattına zarar verecek her türlü balık avcılığı yapılmasına, deniz dibinde her türlü araştırma yapılmasına, denizden veya kıyıdan kum alınması izin verilmeyecek.

Denizcilik faaliyeti sebebiyle deniz boru hatlarının kopma veya delinme gibi risklerle karşılaşmaması için bölge tesislerinden de maksimum emniyet tedbirleri almaları istendi. Bakanlık tarafından bütün gemi sahibi firmalar, acenteler, dernek ve kooperatifler uyarıldı. Boru hatlarının güzergâhları ve koordinatları da denizcilere bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması istendi.