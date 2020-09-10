TURMEPA’nın Deniz Eğitimlerine HP Türkiye’den Destek

TURMEPA’nın çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere HP Türkiye de destek verdi, dernek bu destekle plastik atıkların geri dönüşümünün önemine dikkat çeken bir kısa film hazırladı. Kısa film HP çalışanlarının çocuklarına verilecek denizel eğitimlerde de kullanılacak.

HP Vakfı fonuna başvurarak hibe almaya hak kazanan TURMEPA çocuklara yönelik, denizlerin hayati önemine ve plastik atıkların denizlerimize olan etkilerine dair bilinçlendirici bir kısa çizgi film hazırladı. Özellikle tek kullanımlık plastiğin denizlerimize olan etkilerine ve geri dönüşümün önemine dikkat çeken çizgi film, derneğin eğitim ve farkındalık çalışmalarında kullanılarak binlerce çocuğa ulaşacak.

İŞ BİRLİĞİ EĞİTİM VE FARKINDALIK ÇALIŞMASIYLA DEVAM EDECEK

Her yıl dünya çapında 300 milyon ton plastik üretiliyor ve bu plastiklerin yarısı tek kullanımlık olmakla beraber yaklaşık yüzde 90’ı da geri dönüştürülmüyor. COVID-19 nedeniyle kullanımı daha da artan ambalajlar, üretilen atıkların ciddi bir kısmını oluşturuyor. Aynı zamanda gezegenimizin ve insanların sağlığını da olumsuz etkiliyor. Karbon ayak izini azaltmak ve döngüsel ekonomiye katkı sağlamak için 2025’e kadar tek kullanımlık plastik paketleri 2018 yılına göre % 75 oranında azaltmayı hedefleyen HP, TURMEPA ile iş birliği kapsamında çalışanları ile denizlerdeki plastik kirliliğine de dikkat çekecek. HP çalışanları International Coastal Cleanup - Uluslararası Kıyı Temizliği Günü’nde TURMEPA’nın belirlediği yönergeye uygun olarak yaşadıkları çevrede atık toplama etkinliği yaparak çevresel farkındalığın artırılmasına katkıda bulunacak.

TURMEPA ile HP iş birliğinin 2021 yılında genişletilerek sürdürülmesi planlanıyor.

HP ÜRÜNLERİNDE GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ İÇERİK KULLANIMINI ARTIRACAK

HP, 2019’da baskı ve kişisel sistem ürünlerinde 25.000 tonluk geri dönüştürülmüş plastiği kullandı. HP 2025’e kadar tüm ürünlerinde geri dönüştürülmüş içerik oranını % 30’a çıkarmayı hedefliyor. HP aynı zamanda 60 milyondan fazla şişe plastiği okyanusa ulaşmadan topladı, geri dönüştürdü ve dünyada ilk kez okyanus tabanlı geri dönüştürülmüş plastikten yapılan notebook, monitör, mobil iş istasyonu üretti.

Vira Haber