Tersan Tersanesi'ndeki Dev Gemileri 'Hareket' Taşıdı

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Tersan Tersanesi Yalova tesisinde Havila Kystruten’e ait, her biri 6 bin 200 ton ağırlığındaki iki yolcu gemisinin, tersane sahasından yüzer havuza kaldırma ve taşıma işlemini gerçekleştirdi,

BU PROJE İLE BİR İLKE DAHA İMZA ATTIK

Hareket Proje Taşımacılığı ve Yük Mühendisliği Genel Müdürü Abdullah Altunkum, “Bu çalışma ile Türkiye’nin en büyük ağır kaldırma ve taşıma projesini gerçekleştirerek bir ilke daha imza attık” dedi.

Abdullah Altunkum konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Hareket olarak her projede olduğu gibi bu gemilerin taşınması işleminde de uzman ve deneyimli kadromuz, yaratıcı mühendislik çözümlerimiz, son teknolojiye sahip altyapımız ve yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla hizmet verdik.

BU AĞIRLIKTAKİ 2 GEMİYİ 4 GÜNDE TAŞIMAK BÜYÜK BAŞARI

250 metre mesafe kısa gibi görünse de bu ağırlıktaki iki geminin taşıma işlemini 4 günde tamamlamak büyük bir başarı. Biz de bu başarının haklı gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra Havila Capella ve Havila Castor adını taşıyan ve Bergen-Kirkenes tarihi güzergahında yolculara hizmet sunacak gemilerin inşasına havuzda devam edilecek.”

IC Transport 50 listesinde ilk 20'de

Avrupa’nın dördüncü büyük ağır taşıma filosuna sahip olan Hareket, International Cranes and Specialized Transport Dergisi tarafından hazırlanan IC Transport 50 (ICT50) 2020 listesinde bu yıl iki sıra birden 20’nci sırada yer aldı.Şirketin yurtdışında Birleşik Arap Emirlikleri, Özbekistan, Kazakistan, İspanya ve Ukrayna’daki ülke müdürlükleri bulunuyor.

Vira Haber