AVS, Ekol ile Denizcilik Sektöründe Eğitim Alanında da Yerini Aldı

Türk denizcilik sektörünün kendi alanında lider firması olan AVS, çağın gereksinimlerine uyum sağlayan yenilikçi bir anlayışla ileriye doğru adım atmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde eğitim alanında 20 yıllık tecrübesiyle başarılı çalışmalara imza atan Ekol Denizcilik’i satın alan AVS, eğitime yaptığı yatırım ile sadece tedarik çözümleri değil aynı zamanda nitelikli gemi insanları yetiştirerek Türk denizcilik sektörüne hizmet edecek.

Gemi insanı eğitimi konusunda kendi alanının ilk kurulan şirketi olan Ekol Denizcilik’in lider pozisyonda olduğunu belirten AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek, “Kurucularından Yusuf Sertkaya ve diğer ortakları bu işi çok başarılı bir şekilde belli bir noktaya kadar taşıdılar” dedi.

Personel ihtiyacı Ekol Denizcilik ile karşılanacak

Her yatırımda olduğu gibi taze kan ve vizyona ihtiyaç olduğuna işaret eden Şimşek, “Bizler de uzun zamandan beri gemilere ulusal ve uluslararası alanda tedarik çözümleri hizmeti veriyoruz. Malum, devletimizin son zamanlarda Akdeniz ve Karadeniz’de başlattığı projeler dolayısıyla da Türkiye’de offshore endüstrisi ve yeni istihdam alanları oluşuyor. Bu alanları doldurmaya çalışırken personelimizi de kendimiz yetiştirmemiz gerektiğini düşündük. Gemiye gönderdiğimiz aşçı, kamarot ve müşterilerimizin her türlü personel ihtiyacını karşılamak için Ekol Denizciliği satın almaya karar verdik. Ekol Denizciliği yepyeni bir vizyon, kadro ve mekân ile yakın bir zamanda buluşturduk. 350 öğrenci kapasiteli, kendisine ait yüzme havuzu, kapalı spor salonu, yenilenmiş simülasyon merkezi ve 250 kişilik konferans salonu olan bir okula geçtik” diye konuştu.

‘Anadolu’daki gençleri yetiştirerek sektöre kazandırmayı hedefliyoruz’

Kırsal alanlarda denizciliği ve denizcilik sektörünü bilmeyen büyük bir kesim olduğunu belirten Şimşek; “Bizler denizciliği kırsal alanlarda, bu sektörden haberi olmayan kitlelere ulaştırmayı da amaçlıyoruz. Denizci Vatan, Denizci Millet diye sloganı olan bir coğrafyada yaşıyoruz fakat gelin görün ki deniz adamlarından tam anlamıyla kazanç sağlayamıyoruz. Bugün Filipinler’de denizcilik veya gemi adamı denildiği zaman yaklaşık 7 milyar dolarlık bir girdiden bahsediliyor. Oysa biz gemi adamı ihraç edemiyoruz. Bu da bizim eksikliğimizden kaynaklanıyor. Biz de işin eğitim tarafında girişimde bulunarak Anadolu’daki; özellikle lise mezunu kardeşlerimizi bu okulda denizcilik sektörüyle buluşturup gerek güverte gerekse makine zabiti olarak yetiştirerek sektöre kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Dil eğitimi de verilecek

Denizcilik sektöründeki çalışanların en büyük eksiklerinden birinin İngilizce olduğunu vurgulayan Şimşek; bu süreci bir yıllık İngilizce hazırlık eğitim kursları ile destekleyerek bir de İngilizce eğitimini vereceklerini kaydetti.

Vira Haber