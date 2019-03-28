Çin ve Rusya ortak tatbikata hazırlanıyor

ABD'nin ezeli rakipleri Çin ve Rusya, askeri alandaki işbirliğini derinleştiriyor. Rus Donanması ve Çin'in Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Donanması, nisan ayı sonu mayıs ayı başlarında ortak deniz tatbikatları düzenleyecek.

Tatbikatlar sırasında iki donanma ortak manevra, iletişim-koordinasyon, hava ve deniz hedeflerine füze ve top atışının yanı sıra, arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirecek.

Bir konferansa katılmak üzere St. Petersburg'a gelen Çin Donanması heyetinin, Rusya'nın Pasifik Filosunun komuta heyeti ile yapılacak tatbikatlar hakkında görüş alış verişi yaptığı bildirildi.

Çin Savunma Bakanlığı Aralık 2018'de, Rusya ile Çin arasındaki karşılıklı siyasi güven ve askeri işbirliğinin güçlendiğini, bu çerçevede askeri etkileşimin büyük tatbikatlara ortak katılımın da gösterdiği gibi rekor seviyeye ulaştığını açıklamıştı.

Çin ve Rusya'nın askeri işbirliği, iki ülkenin de özellikle son dönemde iyi ilişkiler kuramadığı ABD'yi rahatsız ediyor.

Vira Haber