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ABD'den Yola Çıkan LNG Gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye Ulaşacak

ABD'den Yola Çıkan LNG Gemisi 26 Aralık'ta Türkiye'ye Ulaşacak

ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "Gaslog Salem" adlı LNG gemisinin 26 Aralık'ta Türkiye'de olması bekleniyor.

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Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 10 Aralık'ta Freeport Limanı'ndan ayrılan LNG gemisi Bahamalar açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 154 bin 948 metreküp kapasiteli geminin, 26 Aralık'ta Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bermuda bandıralı gemi 2015'te inşa edilmişti.

Vira Haber

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