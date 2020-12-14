TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 66. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 66. Kuruluş yıldönümü etkinliği TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın tanıtım filmi ve Yönetim Kurulu Başkanı Salih BOSTANCI’nın açılış konuşmasıyla başladı.

Türkiye Denizcilik Federasyonu Başkanı Erkan DERELİ, TMMOB Gemi Makinaları İşletme Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN, İİB Gemi, Yat Ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cem SEVEN, Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat KIRAN, Piri Reis Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oral ERDOĞAN, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer YILMAZ, İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer KIRAN, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın 66. Kuruluş yıldönümü sebebiyle, kutlama mesajları ile etkinlikte yer aldılar.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın kuruluş günün kutlandığı Oda Geceleri’nden derlenerek hazırlanan sunumla, Oda Geceleri nostaljisi paylaşıldı.

Etkinlik, her yıl düzenlenen geleneksel “Oda Gecesi” programında olduğu gibi meslekte 50., 40., 25. yıllarını dolduran üyelerinin plaket merasimi niteliğindeki takdim sunumuyla devam etti.

Sonrasında, 2020 yılında ebediyete intikal eden Gemi Mühendisleri Odası’nın üyelerinin anıldığı sunum yer aldı.

Ardından, Sayın Sunay Akın’ın, gemi inşaa, tersane ve denizcilik konulu söyleşisi ile etkinlik sona erdi.

Vira Haber