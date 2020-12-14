Cemre’den Norveç’e yeni LNG’li balıkçı gemisi

Norveçli dizayn firması Skipsteknisk ile Selvåg AS ortaklığıyla geliştirilen 79.5 m uzunluğundaki Selvåg Senior balıkçı gemisi, Cemre Tersanesi’nde hali hazırda inşa edilen Libas ve Sunny Lady isimli Norveçli gemilerden sonra, dünya üzerinde LNG yakıt kullanan 3. balıkçı gemisi olacak. Geminin temel enerji kaynağı LNG olacak. Ön kısımda planlanan “dikey” 350 m³ LNG tank yerleşimi geminin yükleme alanını rahatlatacak ve geniş bir alan açılmasını sağlayacak. Gemi enerji kullanımını minimum seviyede tutmak üzere tasarlanmıştır.

LNG yakıt sistemi sayesinde IMO Tier III uyumlu olarak çevreye duyarlı ve karbon salınımı azaltarak yeni “çevreci” gemi akımına uyum sağlayacak. Sıvılaştırılmış doğal gaz -140°C ve -160°C arasında olur ve yakıt olarak kullanılabilmesi için gaz formuna getirilmeli, bunun için de ısıtma işlemi uygulanmalıdır. Soğuk geri kazanım sistemiyle gaz ısıtma işleminden kargo tanklarındaki deniz suyunu soğutma işlemlerine kadar harcanan enerjinin ihtiyaç fazlası da değerlendirilmiş olur. Çıkan fazla enerji temiz elektrik üretimi için geri dönüştürülür. Yeni Selvåg Senior bu teknoloji uygulayan dünya üzerindeki ilk yeni inşa gemi olacak. Kısacası, mümkün olan en az düzeyde enerji çöpe gidecek.

1 MWh batarya paketi gemiye yerleştirilecek. Bateri paketi dizelle çalışan yardımcı makinelerin yerini büyük ölçüde alıyor ve seyir sırasında ana makine üzerinde oluşan yük dalgalanmasının önüne geçiyor, aynı zamanda da geminin limandaki enerji kaynağı olacak. Gemi bataryasını şarj ederken limanda bulunan kara elektrik şebekesinden yüksek kapasiteli elektrik enerjisi alabilecek.

Geminin elektrik platformu Rpm aralığı boyunca ana makinenin kullanımında büyük bir esneklik sağlayan DC çözümü üzerine kurulmuştur. Bu da geminin değişen çalışma modelinin otomatik ve daha verimli kullanılması anlamına gelir; pervane optimizasyonu üzerinde de büyük etkileri vardır.

Alınan tüm bu önlemler, daha önce balıkçılık sektöründe görülmemiş oranda düşük karbon ayak izine ve emisyon değerlerinin azalmasına yol açacaktır. Geleneksel teknolojiyle inşa edilebilecek yeni bir Selvåg Senior gemisine kıyasla, bu çözümler sera gazı emisyonlarını %42 ölçüde azaltmış oluyor. Yeni gemi hem kıçtan hem de bordadan ağ atabilecek şekilde donatılacak.

Vinçlerin ve balık pompalarının tümü elektrikle çalışacak ve oluşan enerji aküyü tekrar şarj edecek. Design firması ve geminin müşterisi, kargo tanklarının mümkün olan en iyi sirkülasyona ve soğutmaya sahip olması için Norveçli araştırma enstitüsü SINTEF ile iş birliği yaptı. Bu iş birliğinin sonunda toplam hacmi 2.500 m³ olan 12 tank dizayn edildi. DNV GL klasına uygun olarak inşa edilecek gemi Norveç bayrağı taşıyacak.

Vira Haber