ABD'den Yola Çıkan LNG Gemisi Türkiye'ye Ulaştı
ABD'nin Freeport Limanı'ndan yola çıkan "LNG Abalamabie" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisi Türkiye'ye ulaştı.
A+A-
Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 24 Ocak'ta ABD'den ayrılan LNG gemisi dün saat 08.22'de Aliağa LNG Terminali'ne yanaştı.
Toplam 170 bin metreküp kapasiteli Bermuda bandıralı gemi, 2016'da inşa edilmişti.
Vira Haber
Bu haber toplam 225 defa okunmuştur
Etiketler : lng, LNG Abalamabie, abd
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.