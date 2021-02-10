İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan, İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Tablet Bilgisayar Desteği

Odamız Merkezi’nde, 10 Şubat Çarşamba günü düzenlenen programa, pandemi koşulları nedeniyle alınan sağlık tedbirleri çerçevesinde Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman, Müdür Yardımcısı Ersan Öksüz ile Beşiktaş ilçesinde bulunan Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erol Gündoğdu ve İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Toros katıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran yaptığı konuşmada, pandemi döneminde okulların da, uzaktan eğitimle faaliyetlerini sürdürdüklerini belirterek, “Hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Milli Eğitim Bakanımızın koordinasyonunda pandeminin başladığı ilk dönemden itibaren uzaktan eğitime başlayabilen az ülkenin arasında ülkemizin yer alması göğsümüzü kabarttı. Çocuklarımızı bir yandan hastalık tehdidinden korurken, diğer yandan eğitimlerine ara vermeden devam etmelerini sağlamış olduk.” dedi.

Uzaktan eğitim zorunluluğunun, ekonomik zorluklar içinde olan öğrencilerin bilgisayar ihtiyaçlarını da gündeme getirdiğini belirten Tamer Kıran, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde 365 Oda ve Borsamızla birlikte, online eğitim gören ama bilgisayar alacak maddi imkânı bulunmayan öğrencilere, tablet bilgisayar temin edilmesine karar verildiğini kaydederek, şunları söyledi:

“İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığımız Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü kapsamındaki İstanbul’daki 2 proje okulu Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Pendik Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi başta olmak üzere, denizcilik alanında eğitim veren okulların öğrenci miktarına göre kontenjan tespiti yapılmış, belirlenen bu kontenjanlara göre il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerimiz ile okul müdürleriyle yaptığımız müşterek bir çalışma neticesinde ihtiyaç sahibi öğrencilerimiz tespit edilmiştir.

Sonuçta bugün, İstanbul’da bulunan ve denizcilik eğitimi veren 8 okulumuza toplam 137 adet, şubelerimizin bulunduğu il ve ilçelerdeki okullarımıza toplam 180 adet olmak üzere, genel toplamda 317 adet tablet bilgisayarın dağıtımı gerçekleştirilmektedir. Tablet bilgisayarların ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin önemli bir eksiğini gidereceğine, daha iyi eğitim almalarına vesile olacağına inanıyor, bu projenin hayata geçmesine katkı sağlayan ve destek veren başta TOBB olmak üzere herkesi canı gönülden kutluyorum.”

Toplantıda daha sonra, Tamer Kıran, temsili olarak birer tablet bilgisayarı Beşiktaş İlçe Milli Eğitim Müdürü Nesrin Kakırman ile Okul Müdürleri Erol Gündoğdu ve Hüseyin Toros’a verdi. İstanbul’daki 8 okula verilen 137 bilgisayar DTO tarafından okullara ulaştırılacak.

Vira Haber