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AB'den petrol sızıntısı müdahalesine destek

AB'den petrol sızıntısı müdahalesine destek

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin isteği üzerine AB, sızıntı müdahalesine destek gemisi gönderiyor.

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Tim McPhie, günlük basın toplantısında Akdeniz'de Suriye kaynaklı petrol sızıntına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki bir rafineride yaşanan petrol sızıntısının farkında olduklarını belirtenMcPhie, Kıbrıs makamlarının durumu yakından takip ettiklerini ve harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.

EMSA petrol toplama gemisi gönderiyor

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin sızıntı konusunda Avrupa Deniz Koruma Ajansı'ndan (EMSA) teknik destek talep ettiğini aktaran McPhie, EMSA'nın bölgeye bir petrol toplama gemisi göndermek için harekete geçtiğini kaydetti.

Suriye medyasında yer alan haberlere göre, Suriye'nin kuzeybatısında, Akdeniz kıyısında yer alan Banyas kentindeki Termal Santral'den geçen hafta başında petrol sızıntısı yaşanmıştı.

Vira Haber

 

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