Bodrum'da 30 bin yavru balık denizle buluştu

Av yasağının bitmesi ve balık sezonunun başlaması nedeniyle Bodrum’un Torba mahallesindeki balıkçı barınağında bugün bir tören düzenlendi.

Törene, AKP Muğla Milletvekili Mehmet Yavuz Demir, İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon, Muğla Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Serhat Kozinoğlu ve balıkçılar katıldı.

Törende, Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü’nden getirilen 15 bin çipura ve 15 bin levrek yavrusu denize bırakılırken yeni sezonun bereketli olması için dua edildi.

Vira Haber