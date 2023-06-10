ABD'li Bilim İnsanı Denizaltında En Uzun Süre Yaşama Rekorunu Kırdı
ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key Largo adasında, ABD'li Prof. Dr. Joe Dituri, "Jules Undersea Lodge Neptune 100" projesi olarak adlandırılan araştırma çalışmasında deniz altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kırdıktan sonra yüzeye çıktı.
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ABD'nin Florida eyaletine bağlı Key Largo adasında, ABD'li Prof. Dr. Joe Dituri, "Jules Undersea Lodge Neptune 100" projesi olarak adlandırılan araştırma çalışmasında deniz altında en uzun süre yaşama dünya rekorunu kırdıktan sonra yüzeye çıktı. Dituri, insan vücudunun uzun süreler boyunca aşırı basınca nasıl tepki verdiğini incelemek için 30 fit derinliğindeki bir lagünün dibinde 100 gün yaşadı. Deniz altında yaşamaya ilişkin bir önceki rekor 73 gündü.
Vira Haber
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Etiketler : Rekor, Bilim İnsanı, Denizaltı
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