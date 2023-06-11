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Deniz Kıyısında Yaralı Bulunan Caretta Caretta Tedavi Ediliyor

Deniz Kıyısında Yaralı Bulunan Caretta Caretta Tedavi Ediliyor

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

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Antalya’nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında yaralı bulunan caretta caretta tedavi altına alındı.

Konaklı Mahallesi'ndeki plajda yaralı olarak kıyıya vurmuş caretta caretta cinsi deniz kaplumbağası olduğunu görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen Alanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner ekipleri ve su ürünleri mühendisleri caretta carettayı bulunduğu yerden kurtardı.

Baş bölgesinden yaralanan deniz kaplumbağası bölgeden alınarak tedavisi için İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne götürüldü.

Vira Haber

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