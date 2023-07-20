ABD'nin Papua Yeni Gine'deki Deniz Üssünü Kullanacak mı?

Papua Yeni Gine ve ABD arasında mayıs ayında imzalanan savunma anlaşmasıyla ABD'nin, bu ülkede 15 yıllığına, aralarında deniz üssünün de bulunduğu 6 yere erişim iznine sahip olacağı ileri sürüldü.

Nikkei Asia'nın ulaştığı, mayıs ayında imzalanan savunma anlaşması metnine göre, ABD, 15 yıl boyunca Papua Yeni Gine'deki 6 noktaya erişim izni elde edecek.

Metinde, ABD'nin ülkenin kuzeyindeki Lombrum Deniz Üssü ve Momote Havaalanı'nın yanı sıra başkent Port Moresby ve Morobe eyaletinin başkenti Lae'deki liman ve havaalanlarını da kullanacağı belirtiliyor.

Anlaşma, üssün doğal afetlere müdahale ve insani yardım çabalarının yanı sıra "acil durum operasyonları" için de kullanılmasını öngörüyor.

Ayrıca, ulaşılan metinlere göre, ABD ordusu, söz konu anlaşma uyarınca Papua Yeni Gine'deki 6 yerdeki tesislere uçak ve gemi yakıtının yanı sıra erzak ve ekipman konuşlandırmayı da değerlendirecek.

Ayrıca, metinde "İki ülkenin savunma ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi ve ortak güvenlik sorunlarının ele alınması" amacı taşıyan anlaşmanın iki tarafın da onay vermesi durumunda uzatılabileceği ifade ediliyor.

Lombrum Deniz Üssü'nün bulunduğu Manus Adası ise Pasifik Okyanusu'nda stratejik bir bölge olarak biliniyor.

Öte yandan, Papua Yeni Gine parlamentosunun anlaşmayı onaylamasının ardından iki ülkenin de anlaşma maddelerini resmi olarak açıklayacağı belirtiliyor.

ABD Savunma Bakanlığı da Savunma Bakanı Lloyd Austin'in temmuz ayında Papua Yeni Gine ve Avustralya'yı ziyaret edeceğini açıklamıştı. Bakanlık, Papua Yeni Gine ile mayıs ayında imzalanan savunma anlaşmasına atıfta bulunarak, Austin'in anlaşmayı hayata geçirmek için "sonraki adımları görüşeceğini" vurgulamıştı.

Vira Haber