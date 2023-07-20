Ekol Denizcilik Tanıtım Günlerine Yoğun İlgi

Bu yıl ilk kez düzenlenen tanıtım etkinliğine EKOL’e yeni katılan kursiyerlerin yanı sıra mezun olan 54 kursiyer ve aileleri de katıldı. Mezun öğrenciler ve EKOL’e yeni katılan kursiyerler bilgi alışverişinde bulundu.

Yoğun ilgiyle gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde EKOL ailesine katılmak isteyen kursiyerlere Türkiye'de ilk defa yayınlanan IGF temel ve IGF veri kursları hakkında bilgiler verildi ve son teknoloji simülatörler tanıtıldı.

Etkinlik çerçevesinde davetlilere döner ikramı da yapıldı.

Denizci olmak isteyen ve Lise mezuniyeti olan herkesin EKOL’den eğitim alabileceğini belirten EKOL Denizcilik Eğitim Kurumu Kurucu Müdürü Mutlu Arslan kayıtların 14 Ağustos’a kadar devam edeceğini ve etkinlikte 41 öğrenciyi EKOL ailesine kazandırdıklarını ifade etti.

Mutlu Arslan, "Kursiyerlerimiz EKOL Denizcilik Eğitim Kurumu’nda alacakları kısa süreli eğitim sonrası stajlarını tamamladıktan sonra gemilerde Makine Zabiti ve Vardiya Zabiti olarak çalışma imkanı yakalayacaklar. Bu sene Türkiye'de ilk defa yayınlanan IGF temel ve IGF veri kurslarını da sistemimize dahil ettik. Ayrıca Uluslararası standartlardaki simülatörlerimiz ile kursiyerlerimiz denize çıkmadan gemilerde karşılaşacakları senaryolar için deneyim kazanıyorlar. Kayıtlarımız 14 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu imkanlardan yararlanmak isteyen ve denizcilik sektöründe kariyer yapmak isteyen herkesi EKOL Denizcilik’e davet ediyoruz” dedi.

Vira Haber