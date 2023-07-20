D-Marin Marinalarına Çevresel Taahhütleri İçin Mavi Bayrak

D-Marin, premium marinalarının tamamında benimsenen ve uygulanan Çevresel, Sosyal, Yönetişim (ÇSY) taahhütlerinin bir parçası olan girişimleri kapsamında hayata geçirdiği üstün denizcilik ve kıyı koruma standartlarıyla Mavi Bayrak ödülüne layık görüldü.

D-Marin’in güçlü ÇSY stratejisi ve “bugünün ve gelecek nesillerin sürdürülebilir marinalar”ı yaratma vizyonu, faaliyet gösterdiği çevrenin korunmasını sağlıyor.

Su kalitesi testleri ve arıtımı, marina ekiplerinin ve yerel halkın katılımıyla kıyı temizliği, yenilenebilir enerji kullanımı, sağlık ve güvenlik eğitimi, etik atık yönetimi ve sürdürülebilir yatırımlar, D-Marin marinalarının Mavi Bayrak almasını ve alınan Mavi Bayrakların yenilenmesini sağlayan faaliyetler arasında yer alıyor. D-Marin’in Yunanistan, Türkiye, Hırvatistan, İtalya ve İspanya’daki marinalarının Mavi Bayrak sertifikası bulunuyor.

D-Marin Sağlık, Güvenlik ve Çevre Sorumlusu Areti Priovolou konuyla ilişkin şunları söyledi: “Dünyanın en muhteşem yatçılık destinasyonlarında yer alan D-Marin marinalarını korumak için üzerimize düşeni yapmaya kararlıyız. Bugünün ve gelecek nesillerin sürdürülebilir marinalarını yaratmaya yönelik güçlü ÇSY stratejimiz, 20 marinamızın tamamı tarafından başarıyla uygulanıyor. Bu taahhüt, yuvamız dediğimiz destinasyonlar için yapabileceklerimizin başlangıcı niteliğinde. Çevreyi ve deniz yaşamını daha etkili şekilde korumanın yeni yollarını aramaya devam edeceğiz.”

Çevre Eğitim Vakfı tarafından verilen ikonik Mavi Bayrak, plajlar ve marinalara yönelik en prestijli ödüller arasında yer alıyor. Denizlerin ve kıyı şeridinin sürdürülebilir yönetimi ve yönetişimini temel amaç edinen uluslararası bir deniz ve kıyı koruma programı olan Mavi Bayrak’ı alabilmek için çevre, eğitim, güvenlik ve erişilebilirlik alanlarında çok sayıda sıkı kriterin karşılanması gerekiyor. Bir yıllığına verilen Mavi Bayrak sertifikası, sorumluluk sahibi yaklaşımın devamlılığını sağlamak için her yıl yenileniyor.

Tüm marinalarında 2022 yılından bu yana Mavi Bayrak sertifikalarını yenileyen D-Marin’in Mavi Bayrak almaya hak kazanan en son marinası ise Yunanistan’daki Zea Marina oldu.

Vira Haber