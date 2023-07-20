Turkon Lıne’dan Kapasite Artışı

Hedef pazarlara odaklanma stratejisi ve başarıyla uyguladığı “Müşteriye Özel Çözümler” hizmet anlayışı ile sektörde referans noktasıdır. Turkon Line, müşteri ilişkilerinden operasyonun sonuna kadar tüm süreçlerdeki hizmet kalitesini daha da yükseltmeye yönelik olarak yatırımlarına bir yenisini daha ekledi.

Turkon tarafından 2 adet 4.012 TEU luk tam konteyner gemi siparişi verildi. Grup şirketi Sedef Tersanesi tarafından yapılacak gemilerin birincisinin sac kesim töreni ise 17 Temmuz 2023 (dün) tarihinde gerçekleştirildi. Törene Turkon Line CEO’su Sayın O. Alkın Kalkavan, Sedef Tersanesi Genel Müdürü Erkan Mete, üst düzey yöneticiler ve Tersane çalışanları katıldı.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan Turkon Line CEO su O. Alkın Kalkavan; “çevre dostu ve 5 yakıt tipi ile (LNG -Liquid Natural Gas, MGO -Marine Gas Oil, HFO -Heavy Fuel Oil, VLSFO -Very Low Sulfur Fuel Oil, ULSFO -Ultra Low Sulfur Fuel Oil) çalışabilecek şekilde dizayn edilen gemilerle birlikte Turkon Line’ın kapasitesi %50 artacaktır. Eco-ship olarak tanımlanan, daha az yakıt tüketip daha fazla yük taşıyabilecek özellikte olan bu gemiler, Türkiye’de inşa edilen 5 yakıt tipi ile çalışan ilk gemiler olacak. Müşteri odaklı hizmet kalitemizi daha da üst seviyeye taşımak adına bu yatırımımızı hayata geçirdik. Kuruluşumuzdan bugüne kadar benimsemiş olduğumuz çevre politikaları ile doğal kaynakların kullanımını ve kirliliğin önlenmesini gözetiyoruz. Bu doğrultuda yeni gemilerimizin de yüzde yüz çevre dostu olarak sürdürülebilir gelişmeye hizmet edeceğine inanıyoruz.” dedi.

Vira Haber