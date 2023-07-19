TAB’dan “Deniz Güvenliği Değerlendirmesi” Raporu

Küresel anlamda deniz ticaretini etkileyen, gelecekte etkileyebileceği değerlendirilen deniz güvenliğine ilişkin birçok konu Türk Armatörler Birliğinin Deniz Güvenliği Değerlendirmesi başlıklı raporunda ele alınıyor. Zengin içeriği ile dikkat çeken rapora https://lnkd.in/dJf__uzK linkinden ulaşmak mümkün.

Türk Armatörler Birliği Genel Sekreteri Hüseyin Çınar konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “İçerik zenginliği, içeriğin deniz ticareti ve gemilere etkisi anlamındaki bir bakış açısı ile hazırlanıyor olması, raporun konusunda oldukça tecrübeli bir uzmanca hazırlanması bu raporu oldukça değerli kılmaktadır. Raporun küresel olarak tek olma niteliğini haiz olduğunu düşünüyoruz. Rapor 133 sayfa olup son kısmında güncelleme sayfaları bulunmaktadır. Raporda 72 adet kaynak doküman kullanılmıştır”.

Hüseyin Çınar ayrıca; “Bu raporun özellikle armatörler ve gemi kaptanları olmak üzere zabitler, ilgili şirket çalışanlarınca bilinmesi ve her gemi ve şirkette bulunması gerektiğini değerlendiriyoruz. Burada belirtilen hususlar sefer planlamalarında dikkate alınmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

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