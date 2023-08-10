Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Görevde 1 Yılını Doldurdu

Enerjide dışa bağımlılığın azaltılmasına yönelik adımlar Türkiye Yüzyılı'nın önceliği olarak öne çıkarken, son yıllarda Türkiye, denizlerde doğal gaz ve hidrokarbon arama çalışmaları kapsamında oluşturduğu filosuyla kendine yeten bir konuma geldi.

Bu kapsamda sondaj çalışmaları için Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han olmak üzere 4 gemi, sismik araştırma çalışmaları için Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa olmak üzere 2 gemi envantere alındı.

Gemiler arasında teknolojik olarak en ileri seviyede bulunan Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle Mavi Vatan'da filonun "en güçlüsü" olarak görev yapıyor. Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor.

Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğiyle öne çıkıyor.

TPAO tarafından Kasım 2021'de 180 milyon dolara satın alınan gemi, Güney Koreli Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering firması tarafından "Cobalt Explorer" adıyla Okpo Tersanesi'nde inşa edildi.

Okpo Tersanesi'nden 7 Mart 2022'de ayrılan gemi, yaklaşık 2 aylık süren yolculuğun ardından 19 Mayıs 2022'de Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaştı. Boyama ve kontrol çalışmaları gibi hazırlıklar için limanda ağırlanan geminin dış yüzeyine Türk bayrağı işlendi, gemide sertifikalandırma, ekipmanların yerleştirilmesi ile teknik işlemler yürütüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Haziran 2022'de geminin adının "Abdülhamid Han" olarak belirlendiğini açıkladı.

Gemi, 9 Ağustos 2022'de limanda düzenlenen "Abdülhamid Han Sondaj Gemisini İlk Görev Yerine Uğurlama Töreni" ile Yörükler-1 Kuyusu'na sondaj için gönderildi ve 17 Ağustos 2022'de ilk sondajını gerçekleştirdi. Buradaki sondaj çalışmalarını tamamlayan gemi, 5 Aralık 2022'de ise Akdeniz'de bulunan Taşucu-1 Kuyusu'nda sondaja başladı.

Abdülhamid Han, Akdeniz'de yeni göreve başlıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin görevde 1 yılını tamamladığına dikkati çekerek, "Arama üretim filomuza katılışının birinci yıl dönümünde Abdülhamid Han Sondaj Gemimiz Akdeniz'deki yeni görevine vira bismillah diyerek başlıyor. Pruvası neta, dümeni viya, rüzgarı da kolayına olsun." ifadelerini kullandı.

Oruç Reis, Akdeniz'den Karadeniz'de sismik araştırmalara devam ediyor

Türkiye'nin enerji keşif ve sondaj filosunda görev yapan MTA Oruç Reis de ilk yerli ve milli sismik araştırma gemisi olarak dikkati çekiyor. İnşasına 2012'de tamamen yerli imkanlarla başlanan, 23 Haziran 2017'de geçici kabulü yapılan gemi, 2017 yılı Ağustos ayı içinde operasyon test, eğitim ve tecrübe faaliyetlerine başladı.

Açık denizlerde iki ve üç boyutlu derin sismik araştırmalar yapabilecek kapasitede modern sevk ve manevra sistemleriyle donatılan Oruç Reis gemisiyle, petrol ve doğal gaz araştırmalarının yanı sıra kara alanlarının deniz altındaki devamlılıklarının izlenmesi bağlamında kıta sahanlığı gibi stratejik öneme sahip bilimsel araştırmalar da etkin şekilde icra edilebiliyor.

Oruç Reis ile deniz tabanından itibaren 15 bin metre derinlikteki jeolojik yapılar görüntülenebiliyor. Uzaktan kumandalı modern su altı aracıyla 1500 metre derinlikteki deniz tabanı, ayrıntılı olarak izlenebiliyor, deniz suyundan ve tabanından numune alınarak ölçüm ve analizler anında yapılabiliyor.

Boyu 86, genişliği 22 metre olan gemi, yakıt ve su depolarıyla erzak depoları tam dolu şekilde göreve çıktığında 35 gün boyunca denizde kalabiliyor. Ekonomik ömrü 30 yıl olan gemide, 28'i araştırmacı, 27'si gemi adamı olmak üzere 55 personel görev yapıyor. Gemide değişik açılarda aktif 35 kamera bulunuyor.

Uzun süre Akdeniz'de görev yapan MTA Oruç Reis, 2022 sonuna doğru modernizasyon çalışmaları kapsamına Filyos limanına getirilen gemi halen Karadeniz'de faaliyetlerine devam ediyor.

Vira Haber