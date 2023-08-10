İzmir Körfezi'ndeki 30 Noktadan Karot Örneği Alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesinin depremsellik araştırması kapsamında İzmir Körfezi'ndeki 30 noktadan karot örneği alındığı bildirildi.
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100 kilometre yarıçaplı alanda fayların ve tsunamilerin incelendiği depremsellik araştırmasının deniz çalışmalarında sona yaklaşıldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Deniz Paleosismolojisi araştırma ekibi, ODTÜ'ye ait sondaj platformuyla İzmir'in güneyinde bulunan Pamucak'tan kuzeyindeki Çandarlı'ya kadar 30 farklı lokasyondan 4 ve 5 metre uzunluğunda karot örneği aldı, çalışma Homa Dalyanı'nın yaklaşık 1 kilometre açığında yapılan sondajla tamamladı.
Vira Haber
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