Abdülhamid Han Sondaj Gemisi İçin NAVTEX İlan Edildi
Abdülhamid Han sondaj gemisinin çalışma yürüteceği alan için yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.
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Mersin Taşucu Limanı’ndan uğurlanan ve Akdeniz'de petrol ve doğalgaz sondaj çalışmaları yürütecek olan Abdülhamid Han sondaj gemisi için NAVTEX yayımlandı.
İlana göre, geminin görevi Doğu Akdeniz'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan alanda 7 Ekim'e kadar sürecek.
Abdülhamid Han gemisi "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan" isimli gemilerle sürdüreceği çalışmaları Yörükler-1 sahasında yapacak.
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Etiketler : akdeniz, navtex, abdülhamid han sondaj gemisi
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