ŞÖHRET SUBAŞI ATİKKAN VEFAT ETTİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Makinaları Mühendisi olan, gemi inşaatı alanında yüksek lisansı bulunan Şöhret Subaşı Atikkan üç yıldır savaştığı hastalığa yenik düştü. Son olarak Selah Tersanesi’nde Makine ve Boru Tasarımı Bölüm Başkanı olarak görev yapan Şöhret Subaşı Atikkan felsefe eğitimine devam ediyordu.

Şöhret Subaşı Atikkan’ın cenazesi bugün öğle saatlerinde üyesi olduğu Gemi Mühendisleri Odası’na getirilerek arkadaşları tarafından uğurlandı. Şöhret Subaşı Atikkan’ın cenazesi yarın (11.08.2022) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından memleketi olan Samsun’un Havza İlçesi’nde toprağa verilecek. Şöhret Subaşı Atikkan evli ve bir çocuk annesiydi.

Virahaber ailesi olarak Şöhret Subaşı Atikkan'a Allah'tan rahmet, başta Sevgili Eşi Denizhan Atikkan ve oğlu Çınar Atikkan olmak üzere ailesine, tüm sevenlerine ve camiamıza baş sağlığı diliyoruz.