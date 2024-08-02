Abdülhamid Han Sondaj Gemisi Yeni Seferine Çıktı; Görev Yeri Karadeniz’e Uğurlandı

Abdülhamid Han sondaj gemisi İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e açılmak üzere harekete geçti. Türkiye'nin denizlerde doğal gaz arama çalışmalarını gerçekleştirmek amacıyla enerji filosuna eklediği yedinci nesil teknolojiye sahip 238 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğindeki sondaj gemisi Karadeniz’de doğalgaz ve petrol kaynağı arayacak.



‘‘Abdülhamid Han sondaj gemimiz hem petrol hem doğalgaz arayacak’’

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Boğazı’ndan Karadeniz’e açılacak Abdülhamid Han sondaj gemisinde açıklamalarda bulundu. Yeni sefere ve yapılacak çalışmalara ilişkin veren Bakan Bayraktar, ‘‘Abdülhamid Han sondaj gemisi Karadeniz’de petrol de doğalgaz da arayacak. Ama ilk kazmayı planladığımız lokasyonda petrol emareleri olabileceğini düşünüyoruz’’ dedi.



Fatih Sondaj Gemisi’nin beşinci yılının dolduğunu hatırlatan Bayraktar, ‘‘Zaman çok hızlı geçiyor. Fatih gemimiz beşinci yılını doldurdu. Beş yılın sonunda her geminin mutlaka tekrar sertifikalandırılması lazım. Bir takım teknik özelliklerinin gözden geçirilmesi lazım. Bu faaliyet için de birkaç ay Fatih Gemisinden istifade edemeyeceğiz Karadeniz’de. Ama inşallah hızlı bir şekilde Abdülhamid Han onun görevlerini devralacak’’ diye konuştu.



‘‘5 buçuk milyon metreküp günlük doğalgaz üretimimiz var’’

Bakan Bayraktar, ‘‘Abdülhamid Han Sondaj Gemisi, filomuzdaki dördüncü gemi. En son filoya katılan yedinci nesil gemimiz. Şu ana kadar Akdeniz'de üç tane derin deniz sondajı yaptı. İnşallah şimdi Karadeniz'de bu faaliyetlerine devam edecek. Sakarya Gaz Sahası’nda Cumhuriyet tarihinin en büyük doğal gaz keşfini yapmıştık. Bu keşif neticesinde de çok kısa bir süre içerisinde o sahadan gaz üretmeye başladık. Şu anda evlerimizde kullanılan gazın bir miktarı bu sahadan geliyor. 5 buçuk milyon metreküp günlük doğalgaz üretimimiz var’’ diye konuştu.



‘‘Öncelik üretimi artırmak’’

Arama yapılacak bölgelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, ‘‘İlk etapta çalışmalar Sakarya Gaz Sahası’nda olacak ama bununla beraber Batı Karadeniz'de, Orta ve Doğu Karadeniz'de de tespit ettiğimiz lokasyonlar var. Öncelik şu anda üretimi arttırmak. Bu gemileri birkaç haftalık süreçte bu yeni sondajlar için de kullanmayı hedefliyoruz. Sakarya Gaz Sahası’nın üretimini çok hızlı bir şekilde arttırmamız lazım. 2025 yılının ilk çeyreğinde 5 buçuk milyon metreküp günlük üretimimizi 10 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz. Bu 15 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını karşılamak demek. Sakarya Gaz Sahası’nda çok büyük rezerv var’’ diye konuştu.



Karadeniz’de faaliyet gösteren gemiler ile ilgili de konuşan Bakan Bayraktar, ‘‘Üç gemimiz şu anda Karadeniz'de çalışıyor. Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileri. Bunların her birinin ayrı bir görevi var. Fatih gemimiz sondajı yapıyor, Kanuni gemimiz kuyu alt tamamlama hizmetini yapıyor, Yavuz'da üst tamamlamayı yapıyor. Bizim şu anda 8 tane kuyumuz üretimde. Eylül ayının sonunda 10’a çıkarmayı hedefliyoruz. 2025 yılının ilk çeyreğinde ise 12 kuyuda üretime geçmiş olacağız. İkinci ve üçüncü faz için daha hızlı bir şekilde bu kuyuları hazırlamak lazım. Onun için de Abdülhamid Han Gemisini bu üretim odaklı bakış açısıyla Karadeniz'e bugün itibariyle uğurluyoruz’’ dedi.



‘‘Akdeniz’de aktif olmaya devam edeceğiz’’

Akdeniz’de faaliyetlerin sonlanmayacağına da dikkat çeken Bakan Bayraktar, ‘‘Akdeniz bizim bu uzun dönemli petrol ve doğal gaz aramacılığında ilk lokasyondu. Hatta Akdeniz'de bütün bu operasyonları daha sağlıklı yapalım diye biz kendi filomuza sahip olduk. Bu çok önemli bir adımdı. Akdeniz'den asla vazgeçmiş değiliz. Akdeniz'deki veya Mavi Vatan’a masal gibi yaklaşmıyoruz. Mavi Vatan bizim denizlerdeki destanımız olacak. Akdeniz'de de çok ümit var. Şu ana kadar keşif diyebileceğimiz ekonomik anlam ifade eden bir şey olmadı ama bundan sonra tespit ettiğimiz lokasyonlarda Akdeniz'de aktif olmaya devam edeceğiz. Akdeniz ile ilgili planlamalarımızı 2026 yılı için yapıyoruz. Libya'da ve en son biliyorsunuz birkaç gün önce Somali'yle biz üç deniz yetki alanıyla alakalı bir imza attık. Ve bu şekilde oradan lisansları aldık. İlk etapta Oruç Reis'le Eylül ayı sonunda ve eylül ayı içerisinde orada sismiğe başlayacağız. Ve belki o sismik neticesinde de Somali'de de bir sondaj faaliyetimiz olacak. Dolayısıyla çok taraflı, çok bölgeli, Türkiye bu petrol ve doğal gaz aramacılığına kararlılıkla devam ediyor’’ şeklinde konuştu.

Vira Haber