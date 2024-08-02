Başkan Doğusel: “Olası Tabii Afet Durumunda Deniz Ulaşımı Büyük Öneme Sahip Olacak”

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan Başkan Vedat Doğusel, olası tabii afet sırasında deniz ulaşımının önemine vurgu yaparak, “Olası bir depremde tüm kara ulaşımının etkisiz kalacağı ihtimaline karşı özellikle tahliyeler ve yardım getirmede deniz yolunun büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz” dedi.

İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı 22. Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkan Yardımcısı Yılmaz Sarıaslan yönetiminde İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme Anonim Şirketi (İZAYDAŞ) Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Heyet, meclis toplantısı öncesinde rehberler eşliğinde tesisi gezerek, İZAYDAŞ hakkında bilgiler edindi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Sarıaslan, kendilerini ağırlayan İZAYDAŞ yönetimine teşekkür etti.

YOĞUN KATILIM

Meclise; İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Mehmet Emin Koçan, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Kocaeli Şubesi Yetkilisi Ata Gürbüz, Nefes Doğa Sporları Yetkilisi Mustafa Atay, Gölcük Değirmendere Su Altı Topluluğu Spor Kulübü Derneği Yetkilisi Murat Kulakaç, Deniz Yıldızları Spor Kulübü Yetkilisi Celal Kavaz, STK Temsilcileri, eğitimciler ile denizcilik paydaşları katıldı.

“DTO KOCAELİ ŞUBESİ İLE ÖNEMLİ PROJELERE İMZA ATTIK”

Ev sahibi olarak günün anlam ve önemini belirterek ilk konuşmasını gerçekleştiren İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, “Kıymetli İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin değerli başkanı ve yönetimini tesislerimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. İZAYDAŞ olarak, deniz ticaretinin ülkemiz ve şehrimiz için büyük öneme sahip olduğunun gayet farkındayız. DTO Kocaeli Şubemiz ile önemli ortak projelere daha önceki zamanlarda imza atmıştık. Bundan sonraki süreçlerde de eminim ki değerli başkanımız Vedat Doğusel ve yönetim kurulu üyeleriyle temas halinde olmaya devam edeceğiz. Meclisiniz hayırlara vesile olsun” değerlendirmesinde bulundu.

”KABOTAJ BAYRAMIMIZI DOYASIYA KUTLADIK”

Daha sonrasında kürsüye gelen İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, “İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi olarak dolu dolu geçen bir temmuz ayının sonuna geldik. Bilindiği gibi temmuz ayı bizler için çok önemli. 1 Temmuz’da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı kutluyoruz. Bu sene de yalnızca ilimiz Kocaeli değil, Türkiye’de ses getiren bayram kutlamasına imza attık. Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın öneminin her geçen yıl daha da fazla anlaşılması hepimizi mutlu ediyor” dedi.

“KIBRIS, MAVİ VATAN’IN EN ÖNEMLİ PARÇASI”

Kıbrıs Barış Harekatı’nın 50. Yıldönümü hakkındaki duygu ve düşüncelerini aktaran Doğusel, “Diğer yandan temmuz ayı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıldönümü olması nedeniyle bizler için çok önemli. Mavi Vatanın en önemli parçası olan Kıbrıs’taki barış ve özgürlük kutlamaları bu yıl geçtiğimiz yıllara oranla çok daha güçlü, çok daha birlik beraberlik içerisinde gerçekleşti. Yakından takip ettiğimiz Kıbrıs’taki programlar Türk Milletinin her ferdi gibi bizlere de gurur verdi” ifadelerini kullandı.

“OLASI TABİİ AFET DURUMUNDA DENİZ YOLU BÜYÜK ÖNEME SAHİPTİR”

Olası tabii afete karşı deniz ulaşımının her geçen gün daha da önemli noktaya geldiğini söyleyen Başkan Vedat Doğusel, “Hepimizin bildiği gibi deprem ülkesinde yaşıyoruz ve özellikle Marmara Bölgesi olarak diken üzerindeyiz. Gerek bakanlıklarımız gerekse de yerel yönetimlerimiz dirençli kentler için her türlü çalışmayı yaparken, işin deniz kısmının da atlanılmaması gerektiğine inanıyoruz. Olası bir depremde tüm kara ulaşımının etkisiz kalacağı ihtimaline karşı özellikle tahliyeler ve yardım getirmede deniz yolunun büyük öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden olası bir depremde deniz yollarının efektif bir şekilde kullanılabilir olması için şimdiden çalışmalar yapıyoruz. Bu noktada AFAD’la koordineli bir şekilde çalışacağımızı da ifade etmek istiyoruz” dedi.

ŞAMPİYONA’DA BAŞARI ELDE EDEN SPORCULARI KUTLADI

Doğusel, Malezya’nın Kuala Lumpur kentinde temmuz ayı içerisinde düzenlenen ‘6. Sualtı Hokeyi Yaş Grupları Dünya Şampiyonası’nda Deniz Yıldızları Spor Kulübü Kocaeli sporcularının da katıldığı Türk Milli Takımı’nda elde ettiği başarıları kutlayarak, “Malezya’da gerçekleştirilen bu önemli şampiyonada, milli takım statüsünde ülkemiz adına 10 sporcumuz yarıştı. Deniz Yıldızları Spor Kulübü Kocaeli ise şampiyonada şehrimizi 6 sporcu ile temsil etti. Türkiye Milli Takımı’nda Deniz Yıldızları Spor Kulübü Kocaeli adına yarışan sporcularımız 19 yaş altı erkeklerde dünya üçüncülüğü ve 24 yaş altı erkeklerde dünya dördüncülüğü elde ederek ülkemize ve kentimize büyük gurur yaşattı. Bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

DOĞUSEL: “EN ÇOK İHRACAT DERİNCE’DEN”

Kocaeli Liman istatistikleri ile ilgili bilgiler veren Vedat Doğusel, “Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bu yılın ilk altı ayında ihracatımız 19 milyar 659 milyon dolar olurken, ithalatımızın ise 38 milyar 646 milyon dolara ulaştı. İlk altı ayda en çok ihracat yapan gümrük kapımız 8 milyar 917 milyon dolar ile Derince olurken, Derince’yi takip eden Dilovası’nda 4 milyar 508 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti. İthalatımızda ise Dilovası ve Derince gümrük kapılarımız zirvede yer aldı. Dilovası Gümrük Müdürlüğü’nde 11 milyar 496 milyon dolarlık ithalat gerçekleşirken, Derince Gümrük Müdürlüğü’nde ise 15 milyar 495 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. İlk altı ayda Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Müdürlüğü’nün tahsil ettiği vergi ise 226 milyar 711 milyon lira. 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre ihracatta %16, ithalatta ise %14’lük düşüşler yaşandı” dedi.

“KOCAELİ’YE 4 BİN 612 GEMİ UĞRADI”

Kocaeli gemi istatistiklerini dair verileri de paylaşan Başkan Doğusel, “2024 yılı ilk altı ayında Kocaeli’ye 1.374 adet Türk bayraklı gemi, 3 bin 238 adet yabancı bayraklı gemi olmak üzere toplam 4 bin 612 adet gemi uğramıştır. Türkiye’ye uğrayan gemilerin 15,7’si Kocaeli ilimize aittir. Yüklemede 15 milyon 942 bin ton elleçlenirken, boşaltmada 26 milyon 745 bin ton yük elleçlenmiştir. Toplamda 42 milyon 687 bin ton elleçlenmiş ve Türkiye toplamında %15.9’luk pay alınmıştır. Konteyner elleçlemesinde, ilimiz toplam 1.151.497 TEU ile Türkiye genelinde 2. sıradadır” dedi.

KOÇAN: “DENİZ ULAŞIMININ GÜCÜ YADSINAMAZ”

Başkan Doğusel’in ardından kürsüye gelen Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, olası tabii afet durumlarına il genelinde hazır olduklarını söyleyerek, “Öncelikle bizleri meclis toplantınızda ağırladığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Vedat bey biraz önce kentimizde meydana gelebilecek tabii afet durumlarında deniz ulaşımının önemine vurgu yaptı. Kendisine sonuna kadar katılıyorum. Olası bir afet senaryosunda denizden yapılacak yardım ve ulaşım gücü yadsınamaz bir gerçektir. Kocaeli AFAD olarak, tüm senaryoları gözetip, şimdiden önlemimizi almakla beraber; yaşanmasını istemediğimiz durumlarda da planlarımızı gözden geçiriyoruz” dedi.

KOÇAN, KOCAELİ’NİN VERİLERİNİ PAYLAŞTI

Açıklamalarına devam eden Koçan, “Kocaeli’nin genel potansiyel mevcut durumunu AFAD olarak değerlendirdiğimizde; Kocaeli 3 bin 420 kilometre kare yüzölçümü ile ülkemizin en küçük yedinci ili olup, %42’si ormanlarla kaplıdır. Nüfusumuz, 2023 yılı sonu itibari ile 2 milyon 102 bin 907 kişi olup, ayrıca 619 kişi/ kilometre kare nüfus yoğunluğu ile İstanbul’dan sonra ikinci sırada yer almaktadır. Tarihi dokusu ve yaşanmış olan afet geçmişinin yanında, stratejik coğrafi konumu itibariyle D100-D135 – Otoban ve Kuzey Marmara otoyolu ile 593 km karayolları ağı, 312 km demiryolu ağı ile çok önemli bir konumdadır. Ayrıca Kocaeli, 36 liman, 8 tersane, 15 yolcu iskelesi ve Gölcük Donanma Komutanlığı ile iki deniz bir göle kıyısı bulunmaktadır. Ülkemizin çok sayıda önemli sanayi kuruluşlarının yanında, 14 OSB ve ARGE merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AFET MÜDAHALE PLANIMIZ HAZIR”

TAMP Kocaeli Afet Müdahale Planı ile ilgili verileri de paylaşan Koçan, “Kocaeli’de AFAD olarak görev yapan personel sayımız güncel olarak 10 bin 637, araç sayımız ise 3 bin 748’dir. Toplam araç ve ekipman sayımız ile birlikte bu rakam 14 bin 385’e çıkıyor. Afet durumunda daha önceden belirlediğimiz; il tahliye ve yerleştirme planı kapsamında belirlenen 2 havaalanı noktası ve helikopter pisti alanları 87 adet, denizyolu tahliye ve transfer alanları 66 adet, 7 adet de demiryolu tahliye merkezimiz bulunmakta. Sayın Valimizin başkanlığında kurulan Afet Koordinasyon Kurulu çalışmaları sonucunda; Geçici İskan Alanları, Afet ve Alternatif Yol Haritaları, Haberleşme Baz İstasyonu, Sağlık Tesisleri, Afet Arama ve Kurtarma Grupları ile Afet Müdahale Planlarımız hazırdır” dedi.

SUNUM YAPILDI

İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi’nin Temmuz Ayı 22. Olağan Meclis Toplantısı, İZAYDAŞ tanıtım ardından, üyelerin sektörel görüş ve önerilerini aktarması ile sona erdi.

Vira Haber