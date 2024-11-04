Abdülvahit Şimşek, TEDx Atatürk Üniversitesi Etkinliğinde İlham Verdi

Alanında uzman konuşmacıların bir araya geldiği etkinlikte, deneyim ve başarı öykülerini paylaşan isimler arasında öne çıkanlardan biri, AVS Global Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek oldu.

Abdülvahit Şimşek, sahneye kendisi için büyük anlam taşıyan, bir limon kasasından dönüştürdüğü boya sandığıyla çıkarak mütevazı bir başlangıçtan küresel başarıya uzanan yolculuğunu izleyicilerle paylaştı. “Kendinizi Gerçekleştirmek” başlıklı konuşmasında, başarıyı yalnızca büyük sonuçlarda değil, insanlara dokunabilme ve değer yaratabilme anlarında bulduğunu içtenlikle ifade etti. Şimşek, gençlere başarıyı abartmamak gerektiğini belirterek, bazen bir insana yardım eli uzatmak, bir hastanın iyileşmesine katkıda bulunmak veya bir anne babayı mutlu etmek gibi basit ama derin anlamlar taşıyan eylemlerin gerçek başarı olduğunun altını çizdi. “En büyük başarı insan olmayı başarmaktır,” diyen Şimşek, insan olmanın özündeki değerleri gençlerle paylaşarak onları düşündürdü ve ilham verdi.

Şimşek, 34 yaşında tanıştığı Kur’an’ın evrensel bakış açısının kendi vizyonunu nasıl yenilediğini anlatarak, iş dünyasında farklılıklara, kimliklere ve kültürlere saygı duyan bir yaklaşımın önemini vurguladı. Dil, din ve ırk gözetmeksizin insanlığa katkı sağlamanın, sunduğu ürün ve hizmetlerde de rehber edindiği bir ilke olduğunu belirtti. Denizcilik sektöründe dünya çapında müşterilerini yakından takip ederek, onların ihtiyaçlarına hızla uyum sağlama ve bu evrensel değerlere odaklanma vizyonunu dinleyicilerle paylaştı.

Atatürk Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda gerçekleşen etkinlik, Erzurum Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zafer Aynalı, ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın gibi önemli isimlerin yanı sıra üniversite yönetimi, STK temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katılımıyla tamamlandı. Etkinlik boyunca uzman konuşmacılar, gençlere sınırlarını aşmaları için teşvik edici hikayeler sunarak kariyer yolculuklarından ilham dolu anılar paylaştılar.

Etkinlik süresince, AVS Catering ekibi tarafından özel olarak üretilen ve Cumhuriyet Bayramı’na ithafen hazırlanan ay kurabiyeleri de katılımcılara ikram edildi. Bu anlamlı jest, etkinliğe ayrı bir tat ve anlam katarak katılımcılardan büyük beğeni topladı.

Abdülvahit Şimşek’in konuşması sadece bir başarı öyküsü değil; gençlerin kendi potansiyellerini keşfetmeleri ve hedeflerine ulaşmaları için bir yol gösterici olarak hafızalarda yer etti. Şimşek’in içtenlikle paylaştığı hikayesi, gençlerin içlerindeki gücü keşfetmeleri, zorlukları aşmaları ve insanlığa katkıda bulunma yolunda adım atmaları için güçlü bir ilham kaynağı oldu.

Vira Haber