İDO’nun Arabalı Feribotları Yalova’da Acil Durumlar İçin Hastaneye Dönüştü

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), deniz taşımacılığında toplumsal duyarlılığı ön planda tutan bir firma olarak, Yalova Liman Başkanlığı ve Yalova Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ile birlikte gerçekleştirdiği tatbikatla arabalı feribotların olası afet durumlarında acil durum hastanesi olarak kullanılabilirliğini gösterdi. Bu tatbikatla, İDO feribotlarının sağlık ve afet müdahale süreçlerinde de kritik bir rol üstlenebileceği bir kez daha gözler önüne serildi.

30 Ekim 2024 tarihinde Yalova’da gerçekleşen tatbikatta, UMKE ekipleri gemide hızlı bir şekilde 5 çadır kurarak yarım saat içinde seyyar bir hastane ortamı oluşturdu. İDO personeli ve UMKE ekipleri, tatbikat sürecinde çadırların güvenli sabitlenmesi, ambulans geçiş yollarının belirlenmesi gibi konularda iş birliği yaparak hazırlıkları en iyi şekilde tamamladı. Bu başarılı tatbikat, İDO’nun feribotlarının gerektiğinde hızla birer sağlık merkezi haline getirilebileceğini kanıtladı.

Deniz Taşımacılığında Toplumsal Sorumluluk Vurgusu

İDO’nun deniz taşımacılığındaki öncü rolü, sadece yolcu ve araç taşımacılığıyla sınırlı kalmıyor; şirket aynı zamanda afetlere müdahale konularında da aktif olarak yer alarak toplum yararına katkıda bulunuyor. UMKE ile iş birliği içinde gerçekleştirilen tatbikat, acil durumlar karşısında İDO feribotlarının ne kadar işlevsel bir kaynak olabileceğini gösterdi.

İDO’ nun bu tatbikat vesilesiyle hem afetlere hazırlık sürecine verdiği önem hem de toplumsal dayanışma misyonu bir kez daha pekiştirildi.