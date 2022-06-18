Abdülvahit Şimşek'in Acı Günü

AVS GLOBAL SUPPLY Yönetim Kurulu Başkanı Abdülvahit Şimşek'in kayınpederi Nuri Kaya vefat Etti.

Merhumun cenazesi bugün İkindi Namazına müteakiben Pendik 15 Temmuz Şehitler Camii’nden kaldırılacak.

Vira Haber aile olarak başta Abdülvahit Şimşek olmak üzere; Kaya ailesine ve merhumun yakınları ile sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz.