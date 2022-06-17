Denizcilik Alanında Enerji Verimliliği Konusunda Yeni Proje

Yıldız Teknik Üniversitesi, denizcilik sektöründe önemli bir etki yaratma kapasitesine sahip uluslararası bir patentin ticarileştirilmesi konusunda proje geliştiriyor.

Wasted Energy Saver Super Ship teknolojisi ile gemilerin işletilmesi esnasında ortaya çıkan egzoz gazlarının atık ısısı kullanılarak, nispeten düşük maliyetli ve basit bir sistem ile geminin toplam direnci azaltılarak, aynı sürat için daha az yakıt sarfiyatı yapması sağlanıyor. Söz konusu teknoloji uluslararası patente sahip olmakla birlikte her gemi için yapılacak analizler sonucunda, geminin tasarımına, tipine ve hızına bağlı olmak üzere önemli oranda yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor.

Bu uygulama ile gemi makinalarından egzoz ile dışarıya atılan ısı enerjisi, geminin baş tarafında, önceden yapılan analizler ile belirlenmiş bölgeleri ısıtmak için kullanılıyor. Isıtma sayesinde gemi direncinde önemli bir azalma, dolayısıyla yakıt tüketiminde tasarruf sağlanıyor.

Bu teknolojinin avantajları arasında;

-Mevcut gemiler de dahil olmak üzere tüm gemilere pratik olarak uygulanabilmesi,

-Geminin aynı hızda seyri için daha az yakıt tüketiminin azaltılması, buna bağlı olarak çevreye salınan CO2 emisyonlarının azaltılması,

-Aynı güç tüketimi için gemi hızında artış sağlanması gibi özellikler yer alıyor.

Yeni inşa edilecek gemiler ile birlikte mevcut gemilere de uygulanabilir özellikte olan teknoloji ile geminin ana makinasında ya da gövdesinde bir değişikliğe gidilmesine gerek duyulmayacak.

Patent çalışmasının ardından; Yıldız Teknik Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi akademisyenleri tarafından çeşitli senaryolar için analizler yapılarak alınan ilk sonuçlara göre uygulamanın başarılı olma potansiyelinin yüksek olduğu belirlendi. İleriki süreçte daha detaylı analizler, büyük ölçekli model deneyleri ve gerçek gemi uygulamaları yapılarak önerilen teknolojinin daha da geliştirilmesi ve ticarileştirilmesine yönelik projeler yürütülecek.

Tanıtım toplantısı Wasted Energy Saver Super Ship teknolojisinin patent sahibi Tareq Ali Mohammad Abulaban’ın sunumu ve ardında yapılan soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Vira Haber