Abdülvahit Şimşek'ten Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Tebrik Mesajı

'Denizcilik sektörümüz, ekonomimizin dışa açılmasında ve uluslararası ticaret sistemiyle bütünleşmesinde yadsınamaz bir rol üstlenmektedir.

Bugün ülkemiz denizcilik potansiyeli açısından dünyanın en zengin ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bu potansiyelin hayata geçme sürecindeki ilk ve en önemli adımlardan biri şüphesiz 1 Temmuz 1926′da yürürlüğe giren, Türkiye limanlarında her türlü yük ve yolcu taşıma hakkını Türk Bayraklı gemilere ve Türk yurttaşlarına tanımış olan Kabotaj Kanunu’nun kabul edilmesidir.

Ülkemizin gelişme sürecindeki en önemli kazanımlardan biri olan Kabotaj Kanunu ile ulusal filo kapasitemizin artması sağlanmış, zengin deniz kaynaklarımızın değerlendirilebilmesinin yolu açılmış, ekonomi ve ticaretin gelişmesine büyük katkılar sağlanmıştır.

Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, denizciliğimizin geliştirilmesi ve daha iyi seviyelere taşınması için tüm paydaşlarımızla birlikte yılmadan çaba harcamamız gerektiğini asla aklımızdan çıkarmamalıyız.

AVS ailesi olarak bu yıl 97. yılını kutladığımız Denizcilik ve Kabotaj Bayramı vesilesiyle geçmişten bugüne denizciliğimizin gelişiminde emeği geçen tüm denizcilerimize en içten selamlarımızı sunuyoruz.'

Saygılarımla

Abdülvahit Şimşek

AVS Yönetim Kurulu Başkanı

Vira Haber