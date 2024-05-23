ABS Karadeniz Bölgesi Komite Toplantısı Yapıldı

ABS Karadeniz Bölgesi Komite Toplantısı’na ABS Türkiye ve Hazar Bölgesi Direktörü Seyfettin Tatlı da ev sahipliği yaptı. ABS üst yöneticilerinin organizasyonu ile düzenlenen Komite Toplantısı’nda önce ABS Küresel İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Vassilios Kroustallis katılımcılara hoş geldiniz diyerek toplantıyı başlattı. Ardından da ABS Türkiye ve Hazar Bölgesi Direktörü Seyfettin Tatlı katılımcılara ve misafirlere hitap ederek kısa bir hoş geldiniz konuşması yaptı.

SEYFETTİN TATLI: “TÜRKİYE’DE MÜTHİŞ BİR POTANSİYEL VAR”

Deniz Ticareti ve gemi inşa alanında önemli kurumların ve bu kurumların yöneticilerinin de aralarında bulunduğunu vurgulayan Seyfettin Tatlı daha önceki komite toplantısının pandemiden önce yapıldığını ama araya giren pandemi dolayısıyla bu toplantının ancak hayata geçtiğini belirtti. Türkiye’de müthiş bir potansiyel olduğuna dikkat çeken Seyfettin Tatlı, burada da büyük bir network oluştuğuna dikkat çekti. Yaklaşık 3 saatlik bir toplantı planlandığını belirten Tatlı ardından bir saatlik bir kokteyl ve sonrasında da bir akşam yemeği ile geceyi noktalayacaklarını söyledi. Buradaki amaçlarının hem bilgi vermek hem de bilgi almak olduğunu söyleyen Seyfettin Tatlı, daha iyiye ulaşmak için bu toplantıların önemli olduğuna değindi. Yeni teknolojiler ve yeni gelişmelere açık olmamız gerektiğini, önümüzde böyle bir süreç olduğunu dile getiren Seyfettin Tatlı bu anlamda birlikte soru cevaplarla da konulara daha iyi odaklanabileceklerine vurgu yaptı. Komite Toplantısı ile ilgili bir Ajanda hazırladıklarını da belirten Seyfettin Tatlı sunumların bu ajanda da yer aldığını da belirtti.

ABS Küresel İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Vassilios Kroustallis ABS Karadeniz Bölgesi Komite Toplantısı’nda önce ABS hakkında bir sunum yaptı. Ardından ABS Bölgesel İş Geliştirme (Avrupa) Başkan Yardımcısı Ezekiel Davis, Pazarlama Tahminleri & Trendler başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. “Karadeniz bölgesinde ABS” ile ilgili olarak da ABS Türkiye ve Hazar Bölgesi Direktörü Seyfettin Tatlı katılımcılara bilgi verdi.

Toplantının birinci bölümünün sonunda Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçılar Birliği Başkanı Cem Seven misafir konuşmacı olarak yer aldı. Cem Seven hem Türk gemi ve yat ihracatı ile ilgili bilgiler paylaştı hem de kurucu ortağı olduğu ve yöneticilik yaptığı Sanmar Denizcilik’in önemli projelerini katılımcılara anlattı.

Kahve arasının ardından ABS Küresel Sürdürülebilirlik Direktörü Rene Laursen “Sürdürülebilirlik” konu başlığında önemli konu başlıklarını katılımcılarla paylaştı. Toplantı, ABS Wavesight Kıdemli İş Geliştirme Müdürü Alistair McConnachie’in sunumu ile devam etti. ABS Regülasyon Başkan Yardımcısı Stamis Fradelos da Mevzuata Bakış başlığı altında değerli bilgiler paylaştı. ABS İstanbul Baş Mühendisi Eyüp Güveli ise “Teknoloji” başlığı altında bir sunum gerçekleştirdi. ABS Küresel İş Geliştirme Kıdemli Başkan Yardımcısı Vassilios Kroustallis’in kapanış konuşmasının ardından toplantı sona erdi.

Toplantının sonunda Adile Sultan Sarayı’nda ABS tarafından katılımcılara önce bir kokteyl ardından da akşam yemeği verildi.

www.virahaber.com