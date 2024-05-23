İMEAK DTO Kocaeli Şubesi ve Körfez Ticaret Odası’ndan, Üniversiteliler için ‘Kariyer Günleri’

Üniversitenin konferans salonunda ilki gerçekleştirilen etkinliğe; Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, Körfez Ticaret Odası (KTO) Meclis Başkanı Güngör Ayhan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel, KOÜ Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Özbay, Kocaelispor Başkanı ve Durulsan Makine Yönetim Kurulu Başkanı Recep Durul, üye firma temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

ETKİN BİR KARİYER BULUŞMASI OLDU

Söz konusu sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde; İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi ve Körfez Ticaret Odası kayıtlı üye firmaları ile öğrenciler buluşturuldu. Meslek eğitim, staj ve istihdam arayışında olan öğrencilerin profesyonel hayata geçişlerini kolaylaştırmak, öğrencilerin mezun olacakları programlara uygun sektör ve kuruluşları tanıtmak, bilgi ve becerilerini geliştirmek, sektörel işgücü arayışına destek olunması amaçlandı. Bu etkinlikte firma temsilcileri ile öğrenciler, işe alım süreçleri ve kariyer süreçleri ile alakalı bilgi alışverişinde bulundu.

“BAŞKANLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Programın açılış konuşmasını yapan KOÜ Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. İsmail Özbay, “Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz kariyer günleri etkinliğimizin hem iş dünyamıza hem okulumuz öğrencilerine hayırlı olmasını diliyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile Körfez Ticaret Odamızın sayın başkanları ve yöneticilerinin yapmış olduğumuz girişime destek vermeleri çok önemliydi. Huzurlarınızda hem Vedat Doğusel Bey’e, hem de Recep Öztürk Bey’e teşekkürlerimi sunuyorum. Eminim ki; öğrencilerimiz ve Körfez ilçemizde hizmet veren firmalarımız el ele vererek ortak adım attığımız kariyer gününden memnun ayrılacaktır” dedi.

DOĞUSEL: “SİZLER BİZİM GELECEĞİMİZSİNİZ”

Etkinliğin iştiraklerinden olan İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel de duygu ve düşüncelerini aktararak, “Şube olarak her türlü sosyal sorumluluk projesinin yanında olmaya elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Denizciliğin başkenti Kocaeli’de yapılan yatırımların bizlerin ve gençlerimizin önünü açması konusunda bir bütünlük sağladığı düşüncesindeyim. Bugün Körfez ilçemizde ilk kez yaptığımız kariyer gününün ilçemize, şehrimize ve ülkemize çok faydalı olacağı görüşündeyim. Sizler bizim geleceğimiz, bayrağı daha ileri taşıyacak nesillerimizsiniz. Sizlere güveniyor, geleceğinizi kurmak adına yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.

“KENDİNİZİ GELİŞTİRİN”

Doğusel’in ardından kürsüye gelen Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Öztürk, gençlerin iş dünyasına yönlendirilmesinin bu tür etkinlikler ile daha anlamlı ve faydalı olduğunu belirterek, “Üniversitemiz ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemiz ile işbirliği içerisinde çok güzel bir organizasyona imza attığımızı görüyorum. Bu salonu dolduran öğrencilerimizin gelecekleri açısından çok değerli. Biz her ne kadar yanınızda olup sizlere destek verecek olsak da, en önemlisi sizlerin kendinizi geliştirmeniz ile alakalı. Sizlere güvenimiz ve inancımız tam. Kariyer günlerinin şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” açıklamalarında bulundu.

“İŞ DÜNYASININ İP UÇLARINI GÖRDÜNÜZ”

Son olarak düzenlenen programda söz alan Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Faruk Çelik, “Öncelikle bu etkinlikte emeği geçenleri kutluyorum. Salona girmeden önce öğrencilerimiz ve firma yetkililerimiz ile birebir konuşma fırsatım oldu. Gerçekten de her iki taraf içinde çok faydalı olduğu bir gerçek. Gençlerimiz, iş dünyasında nasıl başarılı olabileceklerinin ip uçlarını bence burada gördüler. Bu organizasyon, kendileri için büyük bir şans diye düşünüyorum. İMEAK Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubemize, Körfez Ticaret Odamıza ve Meslek Yüksek Okulumuza başarılı girişimlerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi. Program, soru-cevap şeklinde düzenlenen söyleşinin ardından öğrenciler ile firma temsilcileri açılan stantlarda bir araya gelerek, staj ve istihdam olanakları görüştüler.

Vira Haber