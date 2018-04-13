Türkiye’ye turist getiren acentelere verilecek destek esasları belirlendi. Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan iki ayrı tebliğden ilkine göre, desteklemeden; Antalya, Antalya Gazipaşa-Alanya, Denizli Çardak, Erzurum, Eskişehir Hasan Polatkan, Isparta Süleyman Demirel, İzmir Adnan Menderes, Konya, Kütahya Zafer, Muğla Dalaman, Muğla Milas- Bodrum, Nevşehir Kapadokya, Ordu Giresun, Samsun Çarşamba ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz, İstanbul Sabiha Gökçen havalimanına ise tarifesiz en az 100 yolcusu bulunan bir uçakla turist grubu getiren (A) grubu seyahat acenteleri yaralanabilecek.

Acentelere uçak başına, 1 Ocak – 28 Şubat arasındaki seferler için 9,000, 1 Mart – 31 Mayıs arasındaki seferler için 6,000, 1 Haziran – 30 Haziran arasındaki seferler için 3,000, 1 Eylül – 30 Eylül arasındaki seferler için 1,500, 1 Ekim – 31 Ekim arasındaki seferler için 3,000, 1 Kasım – 31 Aralık arasındaki seferler için 9,000 dolar destekleme ödemesi yapılacak.

Almanya, Belçika, Çin, Danimarka, Endonezya, Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hindistan, Hollanda, İngiltere, İsveç, Japonya, Malezya ve Norveç’ten bu kapsamda düzenlenecek uçak seferlerinde destekleme tutarları yüzde 20, 200 ve daha fazla koltuk sayısına sahip olup en az 150 yolcusu bulunan uçak seferlerinde ise yüzde 30 oranında artırılarak uygulanacak.

KRUVAZİYER GEMİ DESTEKLEMESİ

Diğer tebliğe göre ise, Türkiye’de kruvaziyer hizmeti veren limanlara, 1 Ocak – 31 Aralık arasında 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren (A) grubu seyahat acentelerine getirdikleri yabancı turist başına; Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Kasım, Aralık aylarında 45, Mayıs, Haziran aylarında 35, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim aylarında 25 dolar destek sağlanacak.

2019 yılında, indi-bindi limanlarına gelen yolcular için destek miktarı yüzde 50 oranında arttırılarak uygulanacak Ayrıca, turun başlangıç noktasının Türk limanları olması halinde tek yönlü giden yolcular için de aynı koşullarda destek sağlanacak.

Vira Haber