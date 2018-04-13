GEMİMO denizci öğrencileri biraraya getiriyor

TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası önderliğinde, dört farklı il ve altı üniversiteden 200’ e yakın “Denizci Öğrenci”yi biraraya getirecek olan IV. Öğrenci Kurultayı Piri Reis Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 19-20 Nisan 2018 tarihleri arasında Tuzla Deniz Yerleşkesinde gerçekleştirecek.

Dünyanın ve Türkiye’nin hızla bir dönüşümden geçtiği, insansız gemilerin konuşulduğu ve üniversitelerde verilen eğitimin yeniden yapılandırılmasının gerektiği bir dönemde düzenlenen IV. öğrenci kurultayı; mesleki örgütlenmenin öneminin, denizcilik eğitimdeki dönüşümün, denizcilikte kariyer planlamasının, genel anlamıyla mesleki sorunların ve çözüm önerilerinin tartışılacağı bir platform olacak. Ayrıca, öğrencilerin dayanışmasını sağlamak ve sektöre kendi seslerini iletebilmek için de bir fırsat teşkil edecek.

Kurultayda, Türkiye’de Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği ve/veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği lisans eğitimi veren toplam 6 üniversitenin öğrencileri biraraya gelecek. Tüm bu üniversitelerde mezun olacak genç mühendislerin yegâne ve tek meslek odası olan GEMİMO, mesleki örgütlenmenin önemini anlatmaya, mesleki dayanışmayı oluşturmaya, farkındalık yaratmaya ve mesleki sorumluluk bilincini aşılamaya çalışıyor. Bu amaçla düzenlenecek olan IV. Öğrenci kurultayı, 6 üniversiteden toplam 200’e yakın öğrencinin katılımı ile gerçekleştirilecek. Kurultayın ilk gününde her üniversiteyi temsilen 18'er öğrenci aşağıda sıralanan 6 tema ile ilgili çalıştaylara katılarak, sorunlarını ortaya koyacak, mevcut durum tespiti yaparak konu ile ilgili görüş ve önerilerini sunacak. Yapılacak çalıştayda sunulacak bildirilerin ana temaları şunlar:

1-Deniz Stajı Sorunları ve Öneriler

2-Denizcilikte Mesleki Örgütlenmenin Önemi,

3-Denizcilikte Kariyer Planlaması,

4-Denizcilik Öğrencilerinin Beklentileri

5-Denizcilik Eğitiminde Dönüşüm

6-Girişimcilik ve İş Kurma

TMMOB GEMİMO IV. Öğrenci Kurultayı’nın ikinci gününde sektörel katılımlarla devam edecek olan program, 20 Nisan 2018 saat 09:30 ‘da İstiklal Marşı ve saygı duruşu ile başlayacak olup, açılış konuşmalarının ardından, Sektör Temsilcilerinin değerli sunumları ve Öğrenci Çalıştay sonuç raporlarının sunumlarıyla sonlandırılacak.

Vira Haber