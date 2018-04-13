Sanmar, Danimarkalı Svitzer'e 17. römorkörü teslim ediyor

Üstün teknik özellikleri ile ön plana çıkan römorkörde daha yaygın olarak kullanılan ASD konfigürasyonunun yerine; bu yeni seri, hem liman hem gemi çekme, yanaştırma ve yedekleme görevlerinde maksimum verim elde edilmesini sağlamak için özel olarak tasarlanmış, önden çekişli Z-drive sistemi bulunuyor.

Römorkörün tanıtım toplantısında konuşan Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gürün, şu anda tersanede Svitzer için 5 römorkörün inşa halinde olduğunu söyledi. Gürün, 2018 yılında tersanede toplam 24 römorkör inşa edeceklerini açıkladı.

70 tonluk çekme gücü

ABS tarafından klaslanan römorkör Svitzer Vale, , önce İngiltere’ye gidecek daha sonra Bremerhaven’da operasyonlarına başlayacak. Deliçay serisi, 60 ve 70 ton çekiş gücünde üretilebiliyor. Üstelik bu yepyeni ve esnek tasarım, sahibine, istemiş olduğu özelliklere göre dizayn edilmesine olanak sağlayan bir dizi opsiyonel seçenek de sunuyor. Svitzer Vale 70 tonluk çekme gücüne sahip. Kompakt yapısının haricinde, Robert Allan Ltd tasarımı ve Sanmar üretim tecrübesinin ortak eseri olan römorkörde; tam havalandırmalı, banyolu, ayrı mutfaklı ve personel dinlenme/TV odalı üç adet ikiz palamar kabinleri var. Tüm mürettebat ve misafirler için yeterli sayıdaki oturma yeri yaşam alanına genişlik ve ferahlık katıyor.

Sanmar Denizcilik, Svitzer firmasına bugüne kadar 16 römorkör teslim etti. Svitzer Vale 17. römorkör. İnşa edilmekte olan Deliçay III römorkörü de Eylül ayında Svitzer firmasına teslim edilecek.

TEKNİK ÖZELLİKLER:

Model: TRAktor-Z 2500SX

Class: ABS, A1, AMS, UWILD, QR, Unrestricted Navigation

Boy: 25,30m

En: 12m

Draft:6.2 m

Ana Makina: 2x Caterpillar 3516C HD

Makina Gücü: 2x2100kW @ 1600 RPM

Pervane sistemi: Rolls Royce US255

Çekme gücü: 70 ton

Hız: 12.5 knot

Dünyada birçok ilke imza attı

Tuzla ve Yalova’da bulunan tersaneleri ile römorkör inşasında dünyanın en büyük 10 şirketi arasında yer alan Sanmar, dünya çapında birçok ilke imza attı. Norveç’li Bukser og Berging için dünyanın LNG ile çalışan ilk römorkörünü ve ilk uzaktan kumandalı gemi ‘Svitzer Hermod’u inşa eden firma, Caterpillar işbirliğinde ilk hidrolik-hibrit römorkörünü inşa etmeye başladı. şirket, ‘Boğaçay Hibrit’i bu kez kendi filosuna katarak, Türkiye’ye kazandıracak. Sanmar’ın 7 kıtaya ihraç ettiği römorkör sayısı 180’i geçti.

Vira Haber