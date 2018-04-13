Dolandırıcılıkla suçlanan Moris Algazi'den hodri meydan!

İtalyan yat üreticisi Azimut’un Türkiye distribütörlüğü ile Concept Marine’in ortakları arasında yer alan Moris Algazi’nin tekne müşterilerinden 20 milyon dolar, bankalardan 30 milyon dolar kredi çekerek toplam 50 milyon dolarla yurtdışına gittiği gündeme geldi.

Moris Algazi’nin bir tekneyi üç kişiye birden sattığı, toplamda 20 milyar dolarlık tekne siparişi aldığını ancak uzun bir süre geçmesine rağmen siparişlerini teslim etmediği belirtildi. Bankalardan 30 milyon dolar kredi çektiği söylenen Algazi’nin, ortağı Haluk Gündoğdu da piyasada çıkan dolandırıcılık iddialarını doğrulayarak “Ben de bu olaylarla uğraşıyorum, çok şaşkınım. 2 haftadır kendisine ulaşamıyorum, ortada yok” demişti.

Moris Algazi’nin dolandırdığı isimler arasında Fenerbahçeli kaleci Volkan Demirel, S&S Motors’un sahibi Sinan Kandemir, işadamı Can Korur’un da olduğu konuşulmuştu.

Oda TV'nin haberine göre, yaşananların ardından Moris Algazi bir video paylaşarak Türkiye’de olduğunu bildirdi. Videoda, “Güzelce Marina”da olduğunu söyleyen Moris Algazi, “Ben sadece geldim, ben buradayım” dedi. Görüntülerdeki bir başka isim ise 27 Mart 2018 tarihli Sözcü gazetesini gösterip videonun çekildiği tarihin altını çizerken “G.tü yiyen varsa buyursun gelsin” diye tehditte bulundu.

Odatv, Moris Algazi hakkındaki yakalama kararına ulaştı. İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği’nin 22 Mart 2017 tarihli yakalama emrinde “Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı” suçlaması yer aldı.

Vira Haber