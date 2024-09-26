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Açık Denizde Sürüklenen 15 Metrelik Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Açık Denizde Sürüklenen 15 Metrelik Tekneyi KIYEM Ekipleri Kurtardı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında seyreden ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki özel tekne açık denizde makine arızası yapması sonrası açık denizde sürüklenmeye başlayınca yardım çağrısı yapıldı.

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Bodrum açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içinde 3 kişi bulunan 15 metre boyundaki tekneden yapılan yardım çağrısı sonrası bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı KIYEM-6 botuna yedeklenerek Bodrum Marina’ya emniyetle yanaştırıldı.

Vira Haber 

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