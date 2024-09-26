Antalya'da “İklim Değişikliğine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı” Başladı

Antalya'da düzenlenen Su ve Kanalizasyon İdareleri “İklim Değişikliğine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı” açılış töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Yaşamın temel kaynağı olan sudan ve suya olan yatırımlardan şartlar ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğiz” dedi.



Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, 14 Büyükşehir Belediyesi'nin katılımıyla, Su ve Kanalizasyon İdareleri “İklim Değişikliğine Uyumda Su Yönetimi Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştaya, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.



“Su temini, yüzde 98 oranında yeraltı sularından sağlanmaktadır”

Açılış töreninde konuşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'da 2 milyon 696 bin vatandaşa ve nüfusun 10 katı çoğunluktaki 26 milyon yerli-yabancı turiste hizmet sunduklarını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi: “Vatandaşlarımıza, altyapı, üst yapı, katı atık, arıtma, ulaşım gibi hizmetlerin yanı sıra sağlıklı, içme suyunu temin etmekte, 1 milyon 515 bin 179 aboneye kesintisiz hizmet vermekteyiz. Antalya'mızda su temini diğer illerden farklı olarak baraj veya yüzey sularından değil yüzde 98 oranında yeraltı sularından sağlanmaktadır. Ortalama 180 ila 200 metre civarında bazen de 400 metreyi bulan derin kuyulardan dalgıç pompa ve motorlar vasıtasıyla enerji kullanılarak temin edilmektedir. Aktif 1180 kuyudan su temini, 36 merkezi arıtma tesisi, 161 içme suyu ve 270 atıksu terfi istasyonu, 1290 su deposu ile Antalya'da içme suyunun her aşamasında yüksek maliyeti olan elektrik enerjisi kullanılmaktadır.”



“3 bin 605 km rekor düzeyde içme suyu hattı yaptık”

Başkan Muhittin Böcek, su fiyatlarında iyileştirme yapılması için bulunulan talebi yerine getirdiklerini fakat elektrikte KDV'nin düşürülmesine yönelik isteklerinin karşılıksız kaldığını kaydederek, “Örneğin ASAT elektrik faturamız 2022 yılı ekim ayında 34 milyon TL iken, 2023 yılında 174 milyon TL, 2024 yılı ekim ayında ise 200 milyon TL'nin üzerinde beklenmektedir. İçme suyu bedelinde KDV'yi yüzde 8'den yüzde 1 ‘e indirmemizi istediklerinde derhal uyguladık. Su fiyatlarında iyileştirme yapmak için biz de hükümetten elektrikte KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesini talep ettik. Ancak bu hususta bir sonuç elde edemedik. Antalya'dan Berlin'e kadar mesafede diyorduk şimdi ise Antalya'dan Londra‘ya kadar mesafede 3 bin 605 km rekor düzeyde içme suyu hattı yaptık. Toplam 633 km kanalizasyon hattı yaptık" açıklamasında bulundu.



“Yatırımlardan vazgeçmeyeceğiz”

Başkan Böcek, suyun değerini bildiklerinin altını çizerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: “Ekonominin zor bir dönemden geçtiği bu günlerde yaşamın temel kaynağı olan sudan ve suya olan yatırımlardan şartlar ne olursa olsun asla vazgeçmeyeceğiz. Azimle gururla 5 yıl daha bu bilinçle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaşanan küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenecek olan Akdeniz havzasında yer alan kentimizde, kuraklıkla mücadele ve iklim değişikliğine uyum çalışmalarımızı yürütmeye, geleceğe ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

Açılış töreni sonrası CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vira Haber