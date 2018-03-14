Acılı aile evlatlarının mezarı olsun istiyor

İstanbul'da Şile açıklarında yaklaşık 4,5 ay önce batan "Bilal Bal" isimli kuru yük gemisinde bulunduğunu düşündükleri oğulları Engin Selçuk'un (26) cesedinin çıkarılması için Eyüp- Zinnet Selçuk çifti yetkililerden yardım bekliyor.

Selçuk çifti, Güneysu ilçesine bağlı Esentepe köyündeki evlerinde oğullarının kullandığı odada hiçbir eşyaya dokunmuyor. Anne Zinnet Selçuk, oğlunun kullandığı diş fırçasını dahi atamazken, son kez giydiği tişörtünü koklayarak evladına hasretini gidermeye çalışıyor.

Sinan Selçuk'un yatağı üzerinde boks eldivenleri, Beşiktaş atkısı ve annesinin evleneceği günü hayal ederek hazırladığı çeyizinin bir kısmı bulunuyor.

Baba Eyüp Selçuk, Gemlik'ten Karadeniz Ereğli'ye giden demir yüklü geminin 4,5 ay önce battığını, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yürütülen arama çalışmalarında oğulları Engin Selçuk'un cesedine ulaşılamadığını belirtti.

Yetkililerden yardım beklediğini ifade eden Selçuk, aradan geçen 4,5 aylık zamana rağmen acılarının da gözyaşlarının da bir an olsun dinmediğini, oğlunun kıyafetlerine ve fotoğraflarına sarılarak avunmaya çalıştıklarını söyledi.

Selçuk, gemi enkazının çıkarılması için Çevre ve Şehircilik ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarının yetkilileri ile görüştüklerini aktararak, oğlunun cenazesinin deniz dibinde kaldığını düşündükçe acılarının her geçen gün katlanarak arttığını kaydetti.

Geminin enkazının çıkarılması için ilerleme olmadığını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istediğini belirten Selçuk, "Benim bir tek oğlum vardı. Cenazesi geminin içinde kaldı. Oğlumun cesedini istiyorum. Rica ediyorum, lütfen bana oğlumun naaşını verin. Bu gemi oradan her türlü çıkar. Bana bu acıyı yaşatmasınlar." dedi.

Oğluna Engin ismini Beşiktaşlı olduğu için amcası İsmail Selçuk'un verdiğini dile getiren baba Eyüp Selçuk, "Mezar yerini amcasının yanında ayırdım. Hiç olmazsa bir mezarı olur. Bir 'Fatiha' okurum oğluma. Acımı, gözyaşımı oğlumun mezarına dökerim." ifadelerini kullandı.

"Bana şimdi kim anneler günü hediyesi alacak"

Anne Zinnet Selçuk ise müracaatlarından bir sonuç alamadıklarını belirterek, "Tek isteğim oğlumun bir mezarı olsun. Şehit anneleri, bütün anneler, bayram sabahları mezarlarının yanına giderek dua ediyor. Ben nereye gideceğim? Denizin kenarına mı gideceğim? İçim çok yanıyor. İçimde yanardağ var." diye konuştu.

Oğlunun odasına girmekte zorlandığını aktaran Selçuk, "Oğlum eve gelmeden yatıp uyumazdım. Sesini duymadan yatamazdım. Bana 'Anne ben artık büyüdüm. Beni bırak' derdi. 'Ben senin sesini duymadan uyuyamam.' derdim. Şimdi hiçbir şeyden habersiz yaşıyorum. Benim yavrumu oradan çıkarsınlar. Ben kemiklerine de razıyım. Mezarı olsun başka bir şey istemiyorum." dedi.

Oğlunun kendisine en son Anneler Günü hediyesi olarak koltuk takımı aldığını vurgulayan anne Selçuk "Bana şimdi kim Anneler Günü hediyesi alacak, kim sürpriz yapacak? Bir mezar taşı bile yok." diyerek gözyaşı döktü.

"Bilal Bal" isimli demir yüklü gemi 1 Kasım sabahı Şile açıklarında batmış, gemideki kayıp mürettebatın arama faaliyetleri kapsamında Engin Selçuk'un cesedine ulaşılamamıştı.

Vira Haber