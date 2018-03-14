Mersin Limanı’nda tarihi rekor

Türkiye'nin en büyük dış ticaret limanı olan Mersin Uluslararası Limanı'nda gerçekleştirilen bu rakamın, konteyner elleçleme miktarında tarihin en yüksek performansı olarak ifade edilirken, MIP terminallerinde daha önce 2014 yılında 1 milyon 493 bin TEU elleçleme miktarına ulaşıldığı kaydedildi.

MIP, 2017 yılı konvansiyonel yük elleçleme miktarında ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 artış sağlayarak 8 milyon 264 bin tona ulaştı. Haftada 35'ten fazla servisle 55'in üzerinde konteyner operatörüne hizmet veren MIP'in, 28 bin 500 müşterisiyle dünyanın en büyük konteyner limanları arasında olduğu ifade edildi.

MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, yatırımların devam ettiğini belirterek, bilgi işlem uygulamaları ve altyapı alanında Türkiye'nin lider limanı olmak için çalıştıklarını söyledi. Van Daele, bu hedefe ulaşabilmek için konteyner, konvansiyonel kargo, kapılar, insan kaynakları, iş sağlığı ve güvenliği, gümrük ve terminal kullanıcı aktivitelerini kapsayacak entegre bir sistem üzerinde çalıştıklarını kaydetti.

MIP'nin 2.6 milyon TEU konteyner ve 9.75 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle dünyada sayılı terminallerden biri olduğunu belirten Daele, toplam 3 bin 340 metre rıhtım uzunluğu olan limanda 11 rıhtım vinci, 5 mobil vinç, 33 RTG, 99 terminal traktör, 13 reachsteaker ve konvansiyonel yük hizmeti için 7 kuru dökme yük vinci bulunduğunu ve zengin bir ekipman parkına sahip olduklarını vurgularken, mevcut kabiliyetleriyle tüm yük çeşitlerine hizmet verebildiklerinin altını çizdi.

"Konvansiyonel yük hacminde lider konumda"

Tamamlanan EMH terminalinin hizmet vermeye başlamasıyla denizlerde seyreden 400 metre uzunluğundaki mega gemilerin uğrak limanı haline geldiklerine de değinen Daele, "2016'da dünyanın en büyük konteyner limanları arasında 95'nci sırada yer alan MIP, Türkiye'de lokal yük hacmiyle birinci, toplam konteyner hacmiyle 2'nci, çok amaçlı bir liman olarak konvansiyonel yük hacminde ise lider konumdadır. Tamamlanan EMH Projesini, önümüzdeki süreçte EMH 2 olarak adlandırdığımız ikinci faz projesiyle geliştirmeyi planlıyoruz. Bu proje ile konteyner elleçleme kapasitesini 3.5 milyon TEU'ya yükseltmeyi ve 400 metre uzunluktaki 2 mega gemiyi aynı anda kabul edebilmeyi öngörüyoruz. Deniz ıslah çalışması, yeni ekipman yatırımları ile saha ve kapı düzenlemelerini içerecek olan EMH 2 Projesi kapsamında, artan hacim ve operasyonu desteklemek amacıyla sahalar, yollar ve demiryolları yenilenecek. Bu çalışmanın temelinde ise çalışanlarımız ve liman ziyaretçileri için güvenli bir alan oluşturmak yatıyor" dedi.

Öte yandan, özellikle kapıların günümüz teknolojisi gözetilerek yenilenmesi gerektiğine işaret eden Daele, "OCR (Optik Karakter Tanıma) sisteminin de dahil edileceği bu güncellemeyle, yolların ve otoyolların güçlendirilmesi için daha iyi bir şekilde dizayn edilmesi planlanıyor. Böylece hinterlandımızdaki yerel yük artışı ve ana gemi güzergahlarına yakın konumumuzun sağlayacağı avantajla, küresel pazarda önemli bir oyuncu haline gelmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Vira Haber