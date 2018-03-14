AB, 3 milyar euroluk mülteci yardımını onayladı
Avrupa Birliği, 2015'te imzalanan mülteci anlaşmasına ilişkin Türkiye'ye taahhüt ettiği ödemenin 3 miilyar euroluk kısmını onayladığını duyurdu.
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Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye 3 milyar euro'luk sığınmacı yardımını onayladı. Bu gelişmeyi Twitter hesabında duyuran Avrupa Komisyonu'nun göçten sorumlu üyesi Dimitris Avramopulos, artık ikinci 3 milyar euro için çalışmaların başlatılması gerektiğini söyledi.
AB, Türkiye ile yapılan mülteci anlaşması kapsamında iki parça halinde 3'er milyar euroluk mali yardımda bulunmayı taahhüt etmişti. Bu yardımın 3 milyar euroluk ilk kısmı farklı projelerde kullanılmak üzere harcanmaya başlandı.
Vira Haber
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Etiketler : Kaçak göçmen, yardım, mülteci, Avrupa komisyonu
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