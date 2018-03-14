‘’Destek" turizmcileri umutlandırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 yılında, belirlenen havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz uçak seferleriyle turist getiren A Grubu seyahat acentelerine verilecek bin 500 ila 9 bin dolar destek Muğla'daki turizmcileri umutlandırdı.

Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu, teşviklerin erken açıklanması yönünde Kültür Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş ile görüştüklerini söyledi.

Buna göre bölgeye gelecek uçak seferleri ve rezervasyonların ayarlandığını ve gelecek turist sayısında artış yaşanacağını vurgulayan Bülbüloğlu, "2018 yılında turist getiren A Grubu seyahat acentelerine verilen desteğin erken açıklanması turizmcileri sevindirdi ve sezon için hepimizi daha da umutlandırdı. İnşallah bu sezon çok iyi olacak. Erken rezervasyonlar da bunu gösteriyor." dedi.

Bülbüloğlu, 1 Ocak 2018 tarihinden başlamak üzere 31 Aralık 2018'e kadar 100 ve daha fazla yolcu kapasitesine sahip kruvaziyer gemi ile turist getiren A Grubu seyahat acentelerine destek ödemesinin de gerçekleştirileceğini anlattı.

Kruvaziyer turizminin özellikle Muğla ve İzmir için çok önemli olduğuna dikkati çeken Bülbüloğlu, ciddi anlamda turistin kruvaziyerle geldiğini, bu tarzın, turizmi rahatlatan bir faktör olduğunu ifade ederek, desteğin bu anlamda büyük önem taşıdığını belirtti.

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (DOKTOB) Başkanı Yücel Okutur da seyahat acentelerine verilen teşviki çok olumlu bulduklarını söyledi.

Teşvikler bölgeye gelen turist sayısına olumlu etki edecek

Turizmcilerin, devletin verdiği bu tür teşvikler ile önceki yıllarda yaşadığı krizleri aşmaya çalıştığını anlatan Okutur, teşviklerin bölgeye gelen turist sayısına da olumlu yansıyacağını ifade etti.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Sevinç Gökbel ise A Grubu seyahat acentelerine desteklerin kapsamının biraz daha genişletilebileceğini kaydetti.

Kruvaziyerle yolcu getiren acentelere destek ve teşviklerin önemine işaret eden Gökbel, "Buna sevindik. Bodrum Limanı'nın içi bu ülkeye ciddi anlamda katkı veren bir merkez. Ben yatlarımızın pazarlamasını yapan seyahat acentelerimize de bir desteğin verilmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Gökbel, verilen desteklerin turizme ciddi anlamda katkı sağlayacağını ifade etti.Bakanlar Kurulu'nun, A Grubu seyahat acentelerine verilecek desteğe ilişkin kararına göre, Antalya, Denizli Erzurum, Eskişehir Isparta İzmir, Konya, Kütahya, Muğla Nevşehir, Ordu Samsun ve Trabzon havalimanlarına tarifeli ve tarifesiz (charter), İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise tarifesiz uçak seferleriyle 2018 yılında en az 30 kişiden oluşan turist grubu getiren seyahat acentelerine bin 500 ila 9 bin dolar destek sağlanacak.

Vira Haber