Acun Ilıcalı, yeni tekne aldı

TV8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı, MT1 adını koyduğu teknesiyle Türkbükü'nde görüldü. Muğla ilinin Bodrum ilçesindeki Türkbükü'nde lüks teknesiyle görüntülenen Acun Ilıcalı, MT1 ismini verdiği yeni teknesiyle sahilde tur attı.

FULYA TERİM'LE POZ VERDİ

Deniz turunun ardından Fatih Terim'in iskelesine yanaşan Acun Ilıcalı, kameraları görünce Terim'in eşi Fulya Terim'le objektiflere poz verdi.

'SURVİVOR' TEKNESİ İÇİNDEKİ AİLESİ VARKEN BATMA TEHLİKESİ ATLATTI

Ilıcalı'nın 7 milyon dolarlık teknesi geçtiğimiz gün motor kısmından su almaya başlayınca batma tehlikesi atlattı. 'Survivor' adlı tekne dalgıçların su alan kısmı kapatmasının ardından tersaneye çekildi. 31 metre uzunluğundaki teknede Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, kızları Leyla ve Yasemin Ilıcalı ile arkadaşlarının aralarında bulunduğu 8 kişilik grupta vardı. Korku dolu anlar yaşayan motoryattakileri, çevredeki denizciler zodyak botla tahliye etti.

Vira Haber