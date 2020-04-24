Adalara Giriş-Çıkış Yasağı

26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24.00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasında belirlenen istisnalar dışında Adalar’a giriş ve çıkış yapılamayacak.

Kaymakamlıktan yapılan açıklama şöyle:

''Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda; salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma adına birçok tedbir kararı alınarak hayata geçirilmiştir.

Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı’nın 18.04.2020 tarihli ve 7007 sayılı Genelgesi ve 18.04.2020 tarihli ve 27 nolu İl Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ile, İstanbul sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş/çıkışların, 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 24.00’den itibaren, 15 günlük süre için geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.

İstanbul Valiliği İl Pandemi Koordinasyon Kurulu’nun 21.04.2020 tarih ve 03 nolu kararı 7.maddesi ile; “anakaradan ayrık ve sadece deniz yolu ile ulaşılan Adalar ilçesinde, vaka sayısının son derece düşük olduğu ancak; sayfiye yeri olması, sıcaklıkların artması ve yaz aylarının yaklaşması sebebiyle çok sayıda vatandaşın günübirlik olarak ziyaret ettiği bir yerleşim yeri olduğu, kış aylarında İstanbul anakarada yaşayan, yaz aylarında ikinci konut olarak adalarda yaşayan bir nüfusa da sahip olduğu ve adalardaki konutlarına gelmek istediklerinin görüldüğü, tedbir alınmadığı takdirde, yazlık olarak ve ziyaretçi olarak gelecek insanların bulaşma riskini artıracağı, virüs yayılımını artıracağı” önerilmiştir.

İl Pandemi Kurulu Kararında da belirtildiği gibi, hava sıcaklıklarının artması ile adalara yapılacak günübirlik ve yaz aylarında ikamet etmek amacıyla seyahatlerin, virüsün yayılımı hızlandırarak, vaka sayısının artması, toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesiyle;

1.Adalar ilçesine yapılacak tüm giriş ve çıkışların 26 Nisan 2020 Pazar günü saat 24:00 ile 31 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24.00 arasındaki süre için geçici olarak aşağıda sıralanan istisnalar hariç olmak üzere durdurulmasına, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27, 72 ve 77. maddeleri uyarınca oy birliği ile karar verilmiştir.''

Vira Haber