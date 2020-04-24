Gündemde Tekrar Sokağa Çıkma Yasağı Var

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 1 Mayıs İşçi Bayramı sebebiyle 1-2-3 Mayıs tarihlerinde de sokağa çıkma yasağının getirilmesi gündeme geldi. Konuyla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

1 Mayıs’tan itibaren 3 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanması gündeme gelirken, bu uygulamanın bayrama kadar her hafta sonu devam ettirilmesi de tartışılıyor. Uzmanlardan hükûmete verilen raporlarda da sokağa çıkma yasaklarının salgınla ilgili olarak ‘zincirin kırılması’ konusunda büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki günlerde videokonferans yöntemiyle düzenlenen AK Parti MYK toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sunum yaptığı öğrenilirken, toplantıda ramazan ayında alınması gereken önlemler ve yaklaşan 1 Mayıs'ta da aynı şekilde bir sokağa çıkma kısıtlamasının konuşulduğu belirtildi.

Kurallar esnetilmeden bayrama kadar tedbirlerin sıkı bir şekilde uygulanması durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceği ve normalleşme sürecine girileceği değerlendirmesi yapılıyor. Yasakla ilgili son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek.

Vira Haber