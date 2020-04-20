Ata Römorkör Başkanı Ali Burçin Eke Vira Haber'e Konuştu

Vira Haber, Koronavirüs günlerinde denizcilik sektörünün nabzını tutan Instagram Canlı Yayın serisine devam ediyor.

Bugünkü Konuğumuz Ata Römorkör Başkanı Ali Burçin Eke oldu. Ali Burçin Eke, Ata Römorkör'ün koronavirüs karşısında aldığı tedbirleri ve geliştirdiği stratejileri anlatırken, Ata Yachting'in son durumunu, turizm sektörünün koronavirüs sonrası nasıl etkileneceğini ve koronavirüs sonrası dünyada nelerin değişeceğini anlattı.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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