Kıyı Emniyeti 23 Nisan’ı Coşkuyla Kutladı

Kıyı Emniyeti Gene Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "7 gün 24 saat esasına göre her türlü hava koşullarında Türk boğazlarında hizmet veren fedakar denizcilerimizin sevk ve idaresindeki deniz vasıtalarımız alay sancaklarını çekerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı ile TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümünü kutladılar." denildi.

Kılavuz kaptanlar ile gemi trafik hizmetleri personeli ellerindeki Türk bayraklarıyla 23 Nisan'ı kutlarken, "Türk Boğazları Güvenli Ellerde" mesajı verildi.

Öte yandan Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün fedakar ekiplerinin duyarlılığı saat tam 21’i gösterdiğinde bir şölene dönüştü. Yurdun her yerinde deniz emniyeti için nöbet tutan Kıyı Emniyeti çalışanları, İstiklal Marşımızı gemi ve kurtarma römorkörlerinden hep birlikte söyledi. nene hatun kurtarma gemisi İstanbul Boğazı’nın ortasında Ortaköy sahilinde beklerken mürettebatı bir araya geldi.

Kocaeli Karamürsel’de KIYEM 4, Marmara Adası’nda KIYEM 3, Çanakkale’de Türkeli gemisi ve Kurtarma 6-9 ile Zübeyde Ana gemisi, Bodrum’da KIYEM 2, İzmit’te Şark romörkörü, TBMM’nin 100’üncü yıl coşkusuna ve 23 Nisan Çocuk Bayramı’na yürekten katıldı.

Vira Haber