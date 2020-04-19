Hakkı Şen İle Vira Sohbetleri'nin İlk Konuğu Haluk Ünaldı Oldu

Vira Haber çok konuşulan Instagram Canlı Yayınlarına devam ediyor.

Vira Haber'de yepyeni bir program başlıyor. Hakkı Şen ile Vira Sohbetleri...

Usta isim ve Vira Haber'in Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Şen, her pazar, alanında uzman bir ismi Instagram canlı yayında ağırlayarak başta koronavirüs olmak üzere bir çok önemli konuda merak edilenleri konuşacak.

İlk programın konuğu Paradigma Danışmanlık Şirketinin Kurucusu Haluk Ünaldı oldu. Haluk Ünaldı, Koronavirüs çerçevesinde önemli konulara değindi.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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